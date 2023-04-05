Ирина Дубцова купила квартиру для сына

Певица довольна не только выбором недвижимости, но и заказанным ремонтом: преображать жилье будут дизайнеры, за работой которых она давно следит.



Ирина Дубцова

О крупной покупке звезда рассказала поклонникам в личном блоге.

Дубцова заявила, что искренне счастлива заниматься обустройством квартиры для своего сына. Дизайнеры, которых она наняла, пообещали эксклюзивный ремонт и подбор мебели для жилища Артема.

Ирина Дубцова воспитывает сына от своего бывшего мужа, музыканта Романа Черницына. Мальчик родился в 2006 году, однако в 2008-м супруги уже разошлись.