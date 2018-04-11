С концерта Ирины Дубцовой эвакуировали зрителей

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Во время концерта Ирины Дубцовой в Находке в зале сработала пожарная тревога. Концерт пришлось остановить.

Сотрудники охраны концертного зала провели эвакуацию, проверили все помещения, убедились, что угрозы жизни нет. После этого концерт продолжился.

«Вы сегодня мои герои !!! На четвёртой песне в зале сработала пожарная тревога. Конечно, из-за сценического дыма ... Конечно, все мы испугались ... Но! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками‼️ После небольшой паузы, когда охрана проверила зал и сообщила , что опасности нет, абсолютно все зрители вернулись и мы продолжили концерт! Спасибо всем вам за любовь, за аплодисменты, за цветы и за аншлаг», - написала Ирина в соцсети.

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