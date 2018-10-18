Maxim показал декольте Ирины Дубцовой

«Поздравляю своей формой и содержанием самый читаемый мужской журнал в России Maxim с 200-м юбилейным номером», - написала Ирина в соцсетях.



Maxim

«Когда певица (настоящая!) Ирина Дубцова вошла в редакцию Maxim, здесь сразу стало жарко. И это при том, что работали все кондиционеры, крутились все вентиляторы, а за полчаса до прихода Ирины на редакцию рухнул вертолет с грузом пятьсот эскимо. Столь знойную женщину мы просто обязаны были снять, поэтому заказали в Интернете жаропрочные фотокамеры с асбестовыми матрицами. Жаль, фотограф не выжил. Но не будем о грустном, номер-то юбилейный!» - шутят в редакции Maxim.