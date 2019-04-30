Филипп Киркоров в день рождения спел про стеснение, а Пугачева пожелала «якать»

Песня под названием «Стеснение пропало» опубликована на стриминговых сервисах, кроме того, появился тизер видео на нее. Автор музыки и слов: Антон Пустовой, написавший для Филиппа такие хиты, как «Цвет настроения синий» и «Ибица».
— Огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании нашего нового музыкального песенного эксперимента! — написал артист в инстаграме. — Премьера песни так символично совпала с Днем Моего Рождения, и, я уверен, станет эффектным продолжением уже ставшей знаменитой музыкальной трилогии «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» с Егором Кридом и, конечно, «Ибица» с Николаем Басковым. И пусть «Стеснение пропало» создает градус повыше не только в бокалах в честь наступающих майских праздников, но и в прекрасном чувстве любви, которое не знает границ!
Тизер выложил сам Филипп в своем блоге:
Алла Пугачева решила тоже поздравить бывшего мужа, и сделал это по обыкновению иронично.
Филипп тут же отозвался, процитировав фразу Пугачевой:
Ну а теперь самые дорогие для меня поздравления....
Свои поздравления принесла и Полина Гагарина.
Поздравила Ирина Дубцова, посожалев, что новая песня Киркорова - не ее, и поставив геометку Киркорово:
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