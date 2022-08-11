Natan: Сейчас пляски другие, я стал умереннее на сцене!

В гости на «Авторадио» Natan приехал вместе со своей командой, а live-выступление начал свежей композицией «Добавь лето».

– Меньше слов, больше музыки! – заявил артист и пообещал поклонникам максимально продлить лето с помощью своих хитов.



Natan

В творческом плане у музыканта все хорошо – пишутся новые песни, снимаются клипы. Его новый трек «Добавь лето» получился очень позитивным, и на него уже вышло яркое видео.

«Трудно назвать это клипом, просто мы устроили вечеринку, потому что лето уходит, а из-за плотного гастрольного графика я не успел отметить свой день рождения. Вот и решил, что новая песня – отличный повод собрать всех и заснять всю эту тусу. Получилось прикольно», – прокомментировал Natan.

Устроили веселье у бассейна и запечатлели происходящее на видео. Многое не вошло в кадр, намекнул музыкант.

«Я стоял с телефоном, и меня сбросили с ним прямо в бассейн, после этого в бюджет клипа встал мобильник», – пошутил артист.

Клип вышел по-настоящему летним и солнечным, а усталость от гастролей как рукой сняло. Только за июль, поделился Natan, он преодолел со своей командой 8 тысяч километров на машине, и это не считая перелетов.

«Мне кажется, у всех артистов одна история. Было время, когда засиделись, а потом все вышли. Хотя сейчас передвижение стало сложным, многие аэропорты закрыты, приходится преодолевать большие расстояния «в сухопутную». Это все дается тяжело, но в кайф», – отметил Natan.







Ведущие шоу «Мурзилки Live» напомнили певцу экстремальное выступление в Кемерово несколько лет назад, когда под ним треснула сцена и он провалился вниз. Тогда Natan не растерялся и, выбравшись обратно, начал обниматься со зрителями. С тех пор его гастрольная история проходит без таких громких происшествий.

«Сейчас пляски другие, я стал умереннее на сцене, так уже не скачу. Я максимально спокоен, хотя без казусов на гастролях не обходится, конечно, бывают технические моменты», – добавил артист.



Natan

За десять лет музыкальной карьеры многое изменилось в личной жизни и в творческих вкусах, он стал мягче и романтичнее, считает Natan.

«Приходит мудрость, и мне приятнее наблюдать за всем из кресла влюбленными глазами. У меня появился второй ребенок, я определился в музыке – если раньше бегал по разным стилям, то сейчас точно понял для себя, что мне ближе», – говорит музыкант.

Впрочем, порой его все-таки вынуждают покинуть зону спокойствия. Ведь одна из издержек популярности – навязчивое и даже агрессивное внимание на улице.

«Года два назад я дал братский, хороший «чапалах» одному из молодых людей, чтобы рассудить нас на месте. Это такой смачный подзатыльник. «Чапалах» прилетел за неправильное поведение, пришлось поставить на место человека, хотя я не любитель конфликтов», – пояснил Natan.

А в целом экстрим его вовсе не привлекает и не щекочет нервы, несмотря на участие в проекте «Фактор страха», отметил музыкант.

«Участвовал по приколу. Честно сказать, я ничего и никого не боюсь, ну кроме жены», – заявил артист.