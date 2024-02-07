Natan попросил: «Постучись в мою дверь в Москве»

В треке «Постучись в мою дверь в Москве» артист рассказывает историю страстной любви, которая напоминает игру в кошки-мышки. Но затем роли меняются, и вот уже очередь его избранницы показывать зубы, пока он ждет, что она придет и постучит в его дверь.

Песня записана в кабареточном духе, автор женского вокала не указан.



Natan

По словам музыканта, на создание этой композиции его вдохновила история начала их отношений с женой.

«Я знал, что есть турецкий сериал «Постучись в мою дверь», но не видел ни одной серии, - признался Натан. - Когда стало известно, что снимается русская адаптация, я заинтересовался и попросил жену рассказать, в чем суть сериала. Она сказала: «Вспомни, что было у нас, вспомни, как ты охотился на меня». Я сразу вспомнил те чувства, вдохновился и собрал свою команду музыкантов. Мы начали работать и получилось то, что вы слышите. Когда я показал наш трек девушкам из команды, все сказали, что мы попали в точку».