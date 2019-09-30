РМГ выпустила открытое письмо Игорю Крутому. Очень экспрессивное

Скандалы вокруг Российской Медиа-Группы, включающей основной актив «Русское Радио» продолжаются. После удивительного даже по меркам криминальных 90-х годов завладения РМГ продюсером Владимиром Киселевым атаки на него не стихают. Недавно главным критиком выступил Игорь Крутой, обвинивший Киселева в противодействии фестивалю «Новая Волна» в Сочи и навязанным ротациям сыновей Киселева в эфире «Русского Радио». К критике Киселева присоединились Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш и певица Слава.

Ответ Киселева не заставил себя ждать. Перед выходными на сайте «Русского Радио» появилось огромное, в gznb главах, «Открытое письмо И.Крутому» без подписи, содержащее отповедь и, в свою очередь, многочисленные обвинения самого Игоря Крутого. Его содержимое настолько интересно, что несмотря на большой объем текста, мы сочли необходимым процитировать его целиком и без редакторских правок:

«ГЛАВА 1.

Вы призвали к серьезному разговору, цитируем: «Эта тема волнует не меня одного. Она глобальная, выходящая за рамки внутрицеховых разборок. Чтобы защитить интересы молодых исполнителей и чтобы в стране зажигались новые звёзды, об этом нужно говорить... При этом прекрасно осознаю риски. После этого разговора Киселев может устроить травлю меня в прессе. Но ради общего дела я готов все это выдержать. Мое дело правое».

Мечтательность — очень русская черта и, как известно, мечтать не вредно. Правда, попахивает обломовщиной. И раз вы вызвали нас на разговор, то, как говорят в Одессе: — «У нас, таки есть, что вам сказать».

Давайте вспомним ваше выступление на низкорейтинговом телеканале, где вы заявили: «... я очень не люблю, когда все бьют одного...». Но, судя по всему, что позволено вам и сотоварищам — не позволено другим.

Надеемся, вы не забыли, как три года назад, поднаторев в написании подметных писем, вы собрали деятелей от шоу-бизнеса, которые кинулись на защиту РМГ от басурманина-г-на Киселева. Чуть ли не война.... Вставай, страна... Родина (шоубизнес) в опасности! Не допустить покупки РМГ! Мотивируя тем, что приходит временщик, у которого нет никакого опыта, предрекая полную катастрофу и провал радио.

Ничтоже сумняшеся, вы собрали 40 самопровозглашенных лидеров общественного мнения и написали руководству государства. Для этого привлекли в эту группу неоднозначных людей: отставного танцора балета на пенсии, скульптора монументалиста, который, конечно, большой специалист в радиоделе, ну и для пущей важности и придания себе значимости, прикрылись именем Кобзона, который на следующий день дезавуировал свою подпись.

Мы понимаем, в чем была основная причина истерики таких, как дробыш и пригожин, кормившихся многие годы на «Русском Радио». Одним из основополагающих правил в те годы на радио была платная ротация. Вы грозили, что заберете у нас все свои песни. Демарш, который вы совершили, называется шантажом. Но мы пережили эту ситуацию. Лишившись ваших песен, мы смирились с их отсутствием. Смахнули слезы, высушили подушки и приступили к работе.

Крутящиеся вокруг «Русского Радио» пригожины и дробыши уверовали, что всегда будут распределять в клановом междусобойчике «Граммофоны» и ротации. В буквальном смысле, как в фильме «Свадьба в Малиновке»: «Это тебе, это мне, это опять тебе, это все время тебе....». И вдруг кто-то лишает их проплачиваемых распределений. Может быть отсюда такой визг?

Именно на наших станциях самое большое окно возможностей для молодых артистов, чем где-либо. В России есть 52 радиостанции, которые ротируют музыку. Если кого-либо не устраивает политика «Русского Радио» — есть много других станций. Вы сами являетесь медийным магнатом, возглавляя медиа-холдинг собственного имени — «крутой-медиа». Что вам мешает ротировать песни молодых исполнителей? Тем более, что, попытавшись заглянуть в ваши плейлисты, мы увидели основу политики вашего холдинга — ротация песен вашего собственного сочинения. Безусловно, это ваше право, так же как право любого другого человека, в частности, владельца «Радио Шансон». Г-н Гуцериев, многогранный и пишущий множество интересных произведений, тем не менее, ротирует разных авторов.

Вы телерадио-магнат, некогда называвшийся «крутой-медиа». Вы не можете не знать, что «Русское радио» — первое радио в нашей стране, исполняющее песни только на русском языке. А вы предлагаете тиражировать ваших конкурсантов из Албании, Монголии, Латвии?... Проснитесь!

Кстати, если вы взяли на себя миссию Робин Гуда — за все хорошее и против всего плохого — почему такой генетический страх поднять руку и вступиться на Совете при Президенте РФ по Культуре и искусству, когда цирковой артист, заявляющий о праведности и благородстве, делая свой бизнес и создающий свое благополучие на уничижении животных, мог бы и помолчать, но накинулся с абсолютно не обоснованными обвинениями в адрес вашего коллеги и соавтора господина Гуцериева. Вы так и не подняли руку, и не запросили слово, чтобы защитить коллегу от нападок. Хотим вам напомнить, что в защиту и в поддержку г-на Гуцериева, выступил только один человек. И это был как раз господин Киселев, который во всех средствах массовой информации говорил о необоснованности подобных заявлений.

Сегодня мы являемся лидерами музыкальных FM станций, в том числе и на рекламном рынке радиохолдингов. Надеемся, что в вашем детстве бабушка читала вам русские сказки и повторяла великие присказки, словно Арина Родионовна: «На чужой каравай — рот не разевай».

Многие герои YouTube, Яндекса находятся в ротациях наших радиостанций. Зачастую, это далеко не лучшее качество. Тем не менее, «Русское радио» привлекает их к эфиру. Что за мерило в конкурентной среде — «молодой артист»? Не молодость критерий качества, а талант. Только талант или хотя бы трудолюбие. А молодость... еще моложе... так мы и до младенцев... ну вы понимаете...

Опять же, на том низкорейтинговом телеканале вы объявили: «... Музыка не может быть однополярной. Должно быть много компаний, много проектов...».

Концерты, которые проходили в Сочи - это лишь эпизод огромного марафона поддержки пропаганды российской культуры и музыки, который побывал в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом, феерически проведенный в Монако и Абу-Даби. Это не разовая акция — афиши тому подтверждение. «Русская Медиагруппа» проводила концерты при поддержке Правительства России, Администрации Президента РФ, Мэрии Сочи — это не личное и не частное дело нашего холдинга — это согласованная политика по поддержке российской культуры.

На концерты в Крыму и Сочи в большом количестве привлекались молодые артисты не только популярной музыки, но и неизвестные широкой аудитории оркестры из разных регионов. Они принимали участие в по-настоящему больших проектах. Мы дали им возможность выступать перед 30 тысячной аудиторией, которая приобщается к классической музыке.

Беды «Новой волны» совершенно не в нашей зловредности. Если взять последние три-четыре года и положить кальку, то только очень большой специалист сможет отличить одну «Новую волну» от другой. На паркете все те же. А вся новизна заключается только в восхвалении лично крутого композитора, превращающаяся чуть ли не в культ личности. «Можно обманывать некоторых, или обманывать всех в каком-то месте и в какое-то время, но нельзя обманывать всех повсюду и во все века» — так говорил Дени Дидро.

То есть, из года в год - одни и те же, конкурсанты из США (странно говорящие на русском языке, с Брайтоновским акцентом), или артисты, представляющие Африку и Латинскую Америку, подозрительно похожие на студентов российских вузов. А чего греха таить — они таковыми и являются.

Обратите внимание на все свои интервью на протяжении трех лет — полновесная грязь в адрес РМГ и непосредственно г-на Киселева. Но, нельзя не отдать ему должное: с его стороны — ни одного выпада. И вся ваша ненависть, заключается в том, что РМГ проводит масштабные мероприятия и весьма самодостаточна в Российском шоу-бизнесе. Киселев не разглядел вас, как главного папу шоу-бизнеса. Он не нуждается и не стремится спрашивать вашего разрешения на свою деятельность. Ну, не разглядел он «крутого» композитора.

А в Сочи вы устроили истерику, что рядом с вами проходят другие мероприятия. Вспомните ваше заявление на телеканале о том, что не может быть монополии. А вы обвиняете в проведении концертов других, потому как в этот момент проводите свое мероприятие. Параллельно, в это время, в Сочи проходило более 20 концертов других исполнителей, 2 огромных фестиваля LiveFest и т.д.. И ваша основная претензия к нам, что мы проводим бесплатные концерты. Да, наши концерты, которые проходили не только в дни «Новой волны», посетило около 250 тыс. гостей со всей России. И они увидели своих звезд бесплатно. А самой большой вишенкой на торте стал концерт на открытой площадке, подаренный своим землякам Григорием Лепсом.

Мы, «Русское Радио», находимся в России, мы граждане России, поэтому мы понимаем, в каких сложностях живут люди из дальних уголков нашей страны, которые летом приезжают в город Сочи. Наше желание провести бесплатный концерт, по вашему мнению, — это главная диверсия против вашего фестиваля. А как тогда оценивать партнерство «Новой волны» и «Дискотеки МУЗ-ТВ», которая прошла 28 августа, и вход на нее был бесплатным? Это что за двойные стандарты?

Хотим сделать заявление — обнаружился еще один ваш враг. В дни проведения «Новой волны» в городе проходили праздники КВН — вот еще одна структура, которая желала беды, но почему-то не вызвала вашего гнева. Мы в день начала старта «Новой волны» перешли в центр города, где, кстати, параллельно с нами проходили выступления КВН. И мы абсолютно доброжелательно, без всякой ругани договорились с Масляковым и руководством, развели звуковые потоки и спокойно сделали свои мероприятия. И никто не устраивал истерик.

Кстати, в это же время в Москве на проспекте Сахарова проходил митинг-концерт ко Дню Российского флага, где были задействованы те же самые артисты. Странно, что их вы в стан Киселева не зачислили — или кишка тонка?

Чтобы попасть на «Новую волну», сочинцам и гостям из регионов России, надо было выложить до 90 тыс. рублей за билет. А это не концерт внутри Садового кольца, где московские цены могут захлебываться от своей амбициозности и гламурности. Продаваемые вами билеты имели интересную особенность — на них не было цены, а на квитанции стояла цена 90 тыс. рублей, что является прямым нарушением Закона. Надеемся, этот факт заинтересует не только нас. Объявить такие безумные цены на фестиваль, который находится на полном государственном финансировании и проходит при поддержке государственных корпораций — это ли не свинство?

Г-н Киселев, будучи артистом всю свою жизнь, независим от любых перипетий, понимает все сложности этой профессии, выплачивает гонорары, осознает, что труд должен быть оплачен. И, в отличие от вас, не канючит и не рассказывает артистам, что у него тяжелая доля, трудности в семье, не упрашивает артистов выступать бесплатно, увлекая лишь морковкой предстоящего телеэфира.

ГЛАВА 2.

Для нас совершенно неожиданно ваше сведение счетов с женщиной, а тем более через средства массовой информации. Надеемся, вы не забыли, как некоторое время тому назад вы конфликтовали с великой Примадонной? В вашем понимании, ее желание проводить фестиваль на Ялтинской земле непозволительно.

И так же вы не приемлете желание Лаймы Вайкуле проводить ее фестиваль на Прибалтийской земле. Но она не подставляла ваш фестиваль и не делала ничего вам назло. Ваш фестиваль в Юрмале последний раз прошел в 2014 году. Но свято место пусто не бывает - она, как гражданка Латвии, на своей родине в 2015 году организовала фестиваль «Laima Rendezvous Jūrmala».

Представьте себе ситуацию - в наших городах сегодня живет множество выходцев из Средней Азии, и вдруг, в одном из этих городов они решили бы проводить фестиваль своей песни, из года в год, на территории России, пропагандируя только свою музыку.

Вы трусливо сбежали с этой площадки. Лайме надо воздать должное. Она, с присущей ей прибалтийской умиротворенностью и всепрощаемостью женщины, предложила, без всякого злого умысла, крутому композитору вернуться. Но мы-то знаем с вами, что для вас это равно кошмарному сну.

Вы не забыли как, уйдя из Юрмалы, начали ходить по высоким кабинетам, доказывая, что стали чуть ли не политическим борцом, и несете флаг борьбы за русскую музыку на Западе? При этом выторговывая у государства бюджетные средства, и просьбами о привлечении социально-ориентированных олигархов для восполнения вашего бюджета. Что вам и было предоставлено. Знаем эти цифры. При этом, вы обещали руководителям, которые пошли вам навстречу и поверили вам, что ваш фестиваль перейдет из Юрмалы в Крым, в худшем случае в Калининград. Но вас не оказалось ни там, ни там... А всплыли вы в теплом городе Сочи, правда, не вернув бюджетное финансирование.

Воспитанник детского дома — Киселев, отслужив в армии и вернувшись в Ленинград, собрал вокруг себя молодых талантливых музыкантов, и создал группу «Земляне», которая немало пошумела в нашей стране. Уже прошло более 40 лет, а песни «Землян» пели и до сих пор поют. Так же он создал группу «Русские» и группу «Санкт-Петербург».

Вы заявляете, что одна из проблем «Русской Медиагруппы», что ее возглавляет г-н Киселев. Но Акционер, как бы вы не хотели его представить олигархическим, зажравшимся монстром, тем не менее, начал карьеру в шоу-бизнесе гораздо раньше вас. А вы были баянистом в ресторанах и аккомпанировали провинциальным артистам.

В отличие от вас, Киселев, как продюсер, создавал артистов с нуля. Мероприятия, которые он организовывал и проводил, стали прообразом фестивалей, прорубившим дорожку для вас. Он не изображал, а был настоящим продюсером. И не пристраивался, изображая продюсера, к абсолютно самодостаточным Димашу Кудайбергенову, Ларе Фабиан и другим. И к вопросу... А где сестры Толмачевы, которых вы обещали сделать большими мегазвездами? Даже ваш верный Санчо Панса -пригожин, в свое время заявил в СМИ о вашей продюсерской деятельности: «Правильно сказал когда-то Валера Белоцерковский: «АРС» — это хоспис, куда артисты приходят умирать».

Господин Киселев свой международный фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» создал с нуля и в самые тяжелые годы. Этот фестиваль является первым международным фестивалем такого уровня в Восточной Европе, что доказывают публикации в американских «Billboard», «Hollywood Reporter» и японском «Burrn!». Фестиваль внесен в мировой каталог шоу-бизнеса MIDEM и зарегистрирован международной федерацией музыкальных фестивалей FIDOF.

А с великим И.Д. Кобзоном в 1991 году они создали, взорвав монополию Госконцерта, первую организацию гастрольной деятельности «Московит», которая позволила многим артистам не за жалкие суточные ездить за границу, а получать настоящие гонорары, в том числе и вам.

К недоброй памяти 90-х годов, когда приватизировали заводы и пароходы. Вы, под шумок приватизации, прихватили народное достояние, которое создавали самые известные деятели культуры Советского Союза и России — фестиваль «Песня года». Подчеркну, создавали не вы, и славу ему привнесли так же не вы. Фестиваль всегда принадлежал всему культурному сообществу России, всем творческим людям.

Сегодня же вы прокатываете этот фестиваль, которому без малого 50 лет, по всем Америкам-Европам. А, кстати, из тех прибылей, которые вы кладете себе в карман, вы хотя бы удосужились помочь ветеранам, кто участвовал в его создании? Хотя бы ведущим, которые как мы знаем, к сожалению, влачат жалкое существование.

Что уж говорить, если в это же время вы сумели даже наложить лапки на статус «Маэстро» в сочетании с вашей фамилией. Проплаченные и прикормленные вами людишки из средств массовой информации за копейку малую стараются привязать это словосочетание к вам. Во-первых, «Маэстро» в нашей стране ассоциируется с именем великого Раймонда Паулса. А во-вторых, нам кажется, что как минимум, для получения этого громкого звания надо иметь консерваторское образование.

Пересмотр «прихватизации», который, судя по политике нашего государства, неминуем, рано или поздно приведет и к пересмотру захваченной вами великой программы «Песня года». Думаем, что поднятая нами тема заинтересует правоохранительные и другие органы. То, что принадлежало центральному телевидению должно ему и принадлежать — это достояние всего народа.

ГЛАВА 3.

Не придает мужчине чести, что когда он не может дотянуться до отца, он сводит счеты с детьми. Даже наш усатый вождь говорил, что сын за отца не отвечает.

Говоря о детях Киселева, вы и здесь, как в поговорке, «для красного словца, не пожалеете и отца», для придания пущей убедительности, опять лжете, говоря о том, что каждый час на радио крутятся его дети. Ответ: они ротируются стандартно — три раза в день, то есть, один раз в семь-восемь часов. Кстати, столько же, как и предмет ваших стенаний — Валерия. Вы даже тут передергиваете. Может у вас пробелы в математике? В сутках, как и в эфире — 24 часа и время для ротаций других артистов так же необходимо. Никто не может ротироваться ежечасно.

Не секрет Полишинеля, что во время вашего хозяйствования на «МУЗ-ТВ», единственной возможностью пребывания на канале, было исполнение артистами именно ваших песен. А количество написанных вами композиций — 630! Как же меркнет перед вашим талантом Чайковский со смешной цифрой 80! А великая Александра Николаевна Пахмутова, которой почти 90 лет, за всю жизнь смогла написать чуть более 400 произведений.

Как же плодоносила ваша творческая жила в ваши времена на «МУЗ-ТВ». И какой тоненький ручеек творческой активности после этого. Бытует мнение, что вы потеряли живительную подпитку, которую получали при общении с молодыми провинциальными авторами и композиторами. Они присылали свои произведения на канал для отбора и, будучи абсолютно бесправными, оставались, так сказать, на бобах. А мы их услышим, если они посчитают нужным обратиться к нам за помощью.

Но самое удивительное, на каком основании вы запрещаете и хотите указывать, как использовать возможности детей Киселева, если продолжение музыкальных династий Маликовых, Орбакайте, Пугачевых приветствуется.

ЮрКисс и ВладиМир стартовали уже с 14 лет, абсолютно понимая, какую грязь на них могут вылить. Многие дети выдержали бы такое, присущее вам, выражение ненависти? Отец их не единожды наставлял, что это будет очень нелегкая дорога, но, тем не менее, они идут, двигаются.

Юрий и Владимир, как «былинные богатыри», подпитываются силой на Родине. Как человек, который учит русский язык по букварю, так он должен изучать музыку, опираясь на мировые хиты. Ну, вы знаете, что такое мировые хиты — это те песни, которые так часто похожи на ваши. Не случайно вы получили не одну, а целых 4 премии «Серебряная Калоша» за сомнительные достижения в области шоу-бизнеса, в ее коронной номинации «Плагиат года». Особенно умилил один из ваших спитчей на получении премии — что это вам навеяло..., ну проходили мимо..., навеяло...

В отличие от вас, у ребят все беды и радости на своей Родине. У них есть гражданская позиция. Они — патриоты своей Родины и доказывали это не единожды, занимаясь благотворительными мероприятиями и концертами как в России, так и на территории Донецка и Луганска.

А вас мы что-то ни разу не видели там, хотя в прошлые времена, как мы помним, вы достаточно часто столовались у сытного пирога и заезжали на Донецкий уголек. Или вас теперь это не интересует? Основной ваш интерес — только частоты 5G?

При вашей безудержной смелости в борьбе за правое дело, как вы говорите, ваше неучастие в Донецке и Луганске надеемся, не боязнь попасть в санкционные списки, опасаясь невозможности вернуться к семье за границу? Или вы в России вахтовым методом только бабло зарабатываете?

Как бы не говорил профессор Преображенский: «Не читайте Советские газеты, — а что читать? Ничего», но все-таки мудрое, вечное они сеяли. Один из фактов, который запал нам в душу из газет: «Дети, рожденные в Америке, получают гражданство». А, как мы знаем, ваши дети родились там. Не отсюда ли стремление ваших детей делать свою шоу-карьеру в Америке?

Как-то вы сказали в интервью про свою дочь: «...она головокружительной карьеры не сделала, потому что захотела заниматься музыкой для собственного удовольствия, стать звездой не мечтала, просто хотела петь».

При этом мы помним о 6-и клипах, которые вы ротировали, будучи на хозяйстве в «МУЗ-ТВ», о выступлении на площадках «Новой волны» и Кремлевского дворца ваших детей.

Ну, и после ваших слов о неприемлемости семейственности, мы поверили вашему суждению. А включив эфир «Новой волны», у нас глаза на лоб полезли: «Ба! Да это же вся его родня!»

Уважаемый, грешите против истины, опять маленькая ложь. Когда вы были на хозяйстве «МУЗ-ТВ», то имели возможность нагибать звезд и артистов для совместных выступлений и записей с вашими детьми, которые не раз выходили на ваших общих концертах. Поэтому вы, как минимум, не имеете права отказывать в музыкальной карьере семье Киселевых. В связи с чем огромное удивление вызывает неоднократный выход на сцену вашей семьи: жены, детей, не хватало только сестры и собачки Жучки. Чтобы не уподобляться вам, мы не будем оценивать рулады и эскапады, а также вокальные изыски вашей семьи, чтобы никто нас не обвинил в субъективности — оставим это специалистам. Вы сетуете на то, что вам отказывают в общении и не видят вас. А чего же вы хотели, переходя все нормы этики и приличия, обрушившись на детей и подвергнув их оскорблениям.

В своё время, имея неограниченные права по ротации на «МУЗ-ТВ», вы нашли время «замахнуться на нашего Вильяма, понимаете ли, Шекспира», то есть, на рэп и R’n’B. По странному стечению обстоятельств вдруг исполнили абсолютно графоманские диско-рэповые песни «Дискотека авария» (песня «Звезда») и «А-студио» (песня «Папа, мама» иногда ее называют «Ты и я»). Правда, очень легко раскрылась тайна: оказалось, что композитором у этих абсолютно самодостаточных групп значился господин Крутой. То есть, когда такая возможность есть, это не мешает вам войти и в эту стилистику музыки, хотя на деле вы утверждаете: — «Я же не работаю ни в рэпе, ни в R’n’B. А основные направления в музыке, которые вызывают интерес у молодежи, всё-таки эти».

ГЛАВА 4.

Выражаем безграничное уважение нашим любимым артистам - Иосифу Давыдовичу Кобзону — светлая ему память, Алле Борисовне Пугачевой, Льву Валерьяновичу Лещенко, Софии Михайловне Ротару, Юрию Михайловичу Антонову, Александру Яковлевичу Розенбауму,— желаем ему здоровья. Они, как никто другой, адекватно понимают, что время неумолимо и меняются приоритеты.

Тем не менее, мы всегда стараемся оказывать Легендам эпохи максимальное внимание и приглашаем на все наши музыкальные премии, награждая специальными призами. И нужно отдать им должное — никто из них не бегает по кабинетам и не канючит себе ротации.

Всё, что вокруг вас и с вами соприкасается, становится ложью и передёргиванием. Что доказывают посты от поддерживающей и обожающей вас клаки в лице певиц, за которых вы так ратуете, и композитора, которому так тяжело жить.

Что касается певицы, которую все ждали, это вообще странная ситуация. Впечатление, что гражданка живет в каком-то своем измерении — в двуполярном мире. В своих постах указывает о вялой ротации старых песен и отсутствии новых, которые звучат на всех радиостанциях. Вялое ротирование старых песен? Их вообще нет! Старые песни — это удел, в лучшем случае, ретростанций, ибо такую замшелую продукцию не ротирует ни одна уважающая себя радиостанция. Как можно не услышать более трехсот ротаций собственных двух песен на «Русском Радио», а увидеть их только на других станциях? Или это говорит о том, что ротирование, как таковое, ей и не нужно было? Нужно было просто поддерживать корпоративную войну, затеянную крутым композитором и в очередной раз кинуть в нас камень, выражаясь современным языком — хайпить новую тему. Бог ей судья.

Ну а вторая особь по отношению к «Русскому Радио» изъясняется словами, за которые в приличных домах дальше прихожей не пускают, то есть, выражается на уровне привокзального кучера. Как заметили известные блогеры, видимо, не отошла от старой русской привычки—пьянства и своими стенаниями брошенки, которую муж оставил, наконец-то, поняв ее сущность, выносит мозг своему бывшему, строча по ночам СМС-ки. Понятно, теперь ей уже не до реальности. Она вознамерилась вернуться в лоно любимых жен «Русского Радио».

Что касается дробыша — он сам лишил нашу аудиторию возможности наслаждаться его творчеством, забрав свои произведения. Что касается - Крутого, мы проверили все протоколы худсоветов — за три года вами не было представлено ни одного произведения, что говорит о том, что мы, как минимум, не могли отказать любой из ваших песен.

Мы разрываемся от ваших нападок. Конкретизируйте, в конце концов, куда нам двигаться - влево или вправо, вперед или назад? Молодым мы должны давать дорогу или тем возрастным певицам, за которых вы ратуете? Правда, что тогда делать с поколением новых исполнителей? К примеру, с такими артистами как Гагарина, M-Band, Барских, Лена Темникова, Алексей Воробьев и другие. В конце концов, определитесь, как в том анекдоте-присказке: — «Семен, вы или крестик снимите, или трусы наденьте».

ГЛАВА 5.

Ваша цитата вызвала гомерический хохот в нашем коллективе, не можем себе не доставить удовольствия ее процитировать: «Вы готовы к тому, что Киселев обрушится на вас в прессе и будет вас третировать. Уверены — что дело ваше правое, и вы победите»... Правда, напоминает она анекдот про Малороссов, которые идут на войну с «москалями»: «Надевай бронежилет» и на вопрос сотоварища, «А зачем?», отвечает «А вдруг москали в тебя пальнут», а тот удивляется: «А в меня то за что?»... Но война — это, прежде всего действия двух сторон. А со стороны Киселева никаких выпадов в ваш адрес не было. Вы ему безразличны.

Как видно из вышесказанного — дело ваше абсолютно не правое. Укажите хоть одну публикацию Киселева, хотя бы за последние три года. Еще раз повторим, он вас просто не видит, но и это не мешает вам и здесь передергивать факты: «вас будут третировать»...

В довершении ко всему, мы уверовали за эти годы в вашу неуязвимость и тефлоновость. Чего только стоит ситуация с Крымом, когда все артисты, включая детей, которые участвуя в вашем мероприятии, подвергаются нападкам со стороны Украины, попадая на сайт «Миротворца» (сайт, запрещенный в Российской Федерации), например: рэпер Гуф, Стас Пьеха, Митя Фомин, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте и даже Юлия Самойлова. И получают запрет на въезд. И только по какой-то необъяснимой причине, один вы — основной организатор, не оказались ни в одном списке неприятия от Украины.

Конечно, нельзя не учитывать, что единственный персонаж, который откликнулся всей своей семьей на поддержку ваших действий, это был пригожин, над которым вся пишущая братия, фактически, глумится и потешается, подкладывая ему для комментария всякую чушь. Зная, что по любому поводу «златоуст пригожин» может прокомментировать любой прогноз погоды и даже таблицу умножения. Он как петух кукарекает: чья жена политика уронила кусок хлеба, ведет интеллектуальные диспуты с Бузовой, видно за отсутствием, как говорил В.Путин: «После смерти Махатмы Ганди — не с кем поговорить», размышляет о судьбе мата в русском языке, рассуждает о замечательных ресторанах Лондона, где можно познакомиться и сделать селфи с оппозиционерами российских властей.

Коль ты просишь именовать себя продюсером, хотя в старые времена эта деятельность называлась бригадир ансамбля, то, хотя бы, создай хоть что-нибудь приличное, не обгладывай кости, оставшиеся от Шульгина.

Надеюсь, господин пригожин не забудет, что он находится на одной сцене с великим певцом Лещенко, которого после фестиваля KUBANA в Риге он, ни много ни мало, назвал «жопошником».

Что касается звонка, мы отнеслись к нему серьезно. Запротоколировали разговор, специалисты идентифицировали голос, юристы все зафиксировали. Надеемся, что далее это будет не статья в СМИ, а как сами понимаете... Будет пролонгация действий. Мы верим в наш Российский суд, как говорилось в известном фильме: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире».

Надеемся, мы ответили на все ваши вопросы. Если они у вас еще есть, то поверьте, у нас есть, что вам сказать и добавить.

Русская Медиагруппа»