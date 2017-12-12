«Русское Радио» открывает мультимедийную студию

Главное достоинство комфортной, оснащенной самым современным оборудованием студии – это сцена с профессиональным светом и живым концертным звуком, интерактивными декорациями, видео-стеной и ярким дизайном в фирменных цветах станции. Теперь, благодаря появлению Большой студии, в прямом эфире будут проходить акустические концерты любимых артистов слушателей «Русского Радио».

Все происходящее в студии будут транслировать несколько поворотных телекамер. А мультимедийный пульт позволит использовать все возможности Большой студии в максимальном объеме.

В первый день вещания из Большой студии «Русского Радио» состоится праздничное шоу – с живым концертом, звёздными гостями и даже самым настоящим, главным Дедом Морозом страны, который специально приедет из Устюга, чтобы поздравить всех слушателей «Русского Радио» с Наступающим Новым годом.

«Русское Радио» приготовило своим слушателям насыщенную предновогоднюю программу – Телевизионное радио-шоу из новой студии. В 8.50 утра по московскому времени презентацию откроет Дед Мороз.

С сольным часовым концертом в Большой студии «Русского Радио» выступит Диана Арбенина, на вопросы ведущих в студии ответят участники группы Иванушки International, кинорежиссер Резо Гигинеишвили, телеведущая и продюсер Тина Канделаки.

Поздравить «Русское Радио» с открытием Большой студии придут Андрей Малахов, Николай Басков, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова и многие другие звёзды, которые вместе торжественно исполнят Гимн России.

Премьера Телевизионного радио-шоу «Русского Радио» в прямом эфире 13 декабря.