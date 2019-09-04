День города Москва на Большом городском фестивале «Добрый»

Тысячи жителей и гостей столицы соберутся на знаковой площадке города, чтобы провести этот семейный праздник вместе с известными артистами.
Москву поздравят звёзды «Русского Радио»: Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Альбина Джанабаева, Согдиана, Витас, Родион Газманов, Марк Тишман, Гузель Хасанова, Алекс Симонс, SOPRANO Турецкого, Те100стерон, Sabi Miss, DAVA, группа «Чи-Ли», Наталия Власова, Катя Ростовцева, Mark Ovski, Доктор Шадский и Таня Тузова.
Мероприятие придётся по душе даже самым юным посетителям. Помимо праздничного концерта гостей ждут увлекательные мастер-классы, большая ярмарка подарков, уютный ресторанный дворик и другие развлечения. Традиционно День города закончится большим салютом, который можно будет увидеть на 33 площадках Москвы.
Источник: rusradio.ru
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