День города Москва на Большом городском фестивале «Добрый»

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7 сентября Москва празднует своё 872-летие. На площади стадиона «Открытие Арена» в Тушино пройдёт Большой городской «Добрый фестиваль». Информационные партнёры — «Русское Радио» и Музыкальный телеканал RU.TV.

Тысячи жителей и гостей столицы соберутся на знаковой площадке города, чтобы провести этот семейный праздник вместе с известными артистами.

Большой городской «Добрый фестиваль»
Большой городской «Добрый фестиваль»

Москву поздравят звёзды «Русского Радио»: Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Альбина Джанабаева, Согдиана, Витас, Родион Газманов, Марк Тишман, Гузель Хасанова, Алекс Симонс, SOPRANO Турецкого, Те100стерон, Sabi Miss, DAVA, группа «Чи-Ли», Наталия Власова, Катя Ростовцева, Mark Ovski, Доктор Шадский и Таня Тузова.

Мероприятие придётся по душе даже самым юным посетителям. Помимо праздничного концерта гостей ждут увлекательные мастер-классы, большая ярмарка подарков, уютный ресторанный дворик и другие развлечения. Традиционно День города закончится большим салютом, который можно будет увидеть на 33 площадках Москвы.

Источник: rusradio.ru

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