День города Москва на Большом городском фестивале «Добрый»

Однако когда подошло время его выхода на сцену, рэпер спокойно сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку готовиться к выступлению он ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

