Ушла из жизни главред «Русского радио» Юлия Ларионова

"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на "Русском радио", - написал Пригожин, выразив соболезнования родным и близким главного редактора.



Юлия Ларионова

Главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова 7 лет боролась с онкологией — об этом рассказал Иосиф Пригожин. Она умерла сегодня ночью в московской клинике.

Юля никому не рассказывала о своём заболевании, кроме самых близких людей, и работала даже в последние дни — уже из больницы.

"Она любила, и её любили все, даже те, кто между собой были в дисконнекте", - подчеркнул Иосиф Пригожин.

Певица Анита Цой также отмечает, что Юлия Ларионова запомнилась ей, как «совершенно замечательный, спокойный, рационально мыслящий человек».

Ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин в Instagram поблагодарил Иосифа Пригожина «за долгую поддержку», которую тот оказывал Юлии Ларионовой во время ее борьбы с онкологией.

Юлия Ларионова родилась 31 августа 1975 года в Ташкенте. Окончила Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского по специальности «Музыковедение». Свою карьеру Юлия начала в 1996 году в Екатеринбурге редактором программного отдела «Радио СИ».

На «Русское Радио» Юлия пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора «Русского Радио».

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Юлии, – говорит председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. – Юля была очень светлым, добрым и жизнерадостным человеком. Несмотря на долгую болезнь, она всегда сохраняла веру в лучшее, делилась ею со всеми нами и до последних дней добросовестно выполняла свою работу».

О дате и месте прощания с Юлией Ларионовой будет объявлено дополнительно.