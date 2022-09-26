Jony: Осень меня вдохновила, и я плотно занимаюсь новым альбомом!

В шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» популярный певец поделился со слушателями планами на будущее.

«На данный момент я сократил количество своих концертов, потому что занимаюсь альбомом. Я их очень долго уже не выпускал, и мои слушатели заждались. Я и сам заждался, материала накопилось очень много и надо всё это реализовать. А для этого нужен рабочий голос, который не устал от концертов», — заявил певец.



Jony

При этом Jony подчеркнул, что сейчас для него сложились идеальные условия для работы.

«Осень меня очень вдохновила, и я вот сейчас плотно занимаюсь альбомом и не знаю, когда он выйдет. Но я вам обязательно скажу, когда всё будет готово», — резюмировал артист.

В студии поинтересовались, почему у артиста до сих пор нет личного автомобиля. Jony сразу признался, что у него даже нет прав. При этом он подчеркнул, что пока не планирует в ближайшее время заниматься данным вопросом.





«Я вообще не люблю водить. Я очень сильно творческий человек и мне кажется, что я в дороге буду создавать только дискомфорт», — заявил певец.

Jony также признался, что он испытывает слабость к модной одежде.

«Одежду я бы точно покупал постоянно. Мне просто нравится, что когда ты в новой одежде, то ощущаешь себя как-то по-другому», — заявил певец.

При этом Jony сообщил, что не любит повторяться. Если он знает, что уже был в каком-то образе в студии, то никогда не наденет ту же самую одежду на новое интервью.

Артист также подчеркнул, что у него нет человека, который помогает ему подбирать одежду. Он любит выезжать по магазинам вместе с мамой и подбирать себе и ей различные образы и луки.