Игорь Крутой не вышел сухим из «Новой Волны»?

Дело в том, что в это же время в Сочи проходил фестиваль «Звёзды Русского Радио», который якобы сорвал продажи билетов Крутого. Но так ли это на самом деле?
Рассмотрим факты:
1. Основная аудитория фестиваля «Русского Радио» - молодые люди, которые фанатеют от современной музыки и хотят позажигать на дискотеке под треки топовых исполнителей. Основная аудитория «Новой Волны» - богатые туристы и фанаты эстрады 90-х, готовые отдать от 3500 рублей за билет на концерт и сидя слушать хиты прошлых лет.
2. Игорь Крутой жаловался мэру Сочи, мол, концерт «Русского Радио» мешает «Новой Волне» из-за высокой громкости – артисты не слышат себя на репетициях. Но на Медальной Площади, которая неподалёку от «New Wave Hall», не было ни одной звезды «Русского Радио». Чтобы не мешать «Новой Волне», в эти дни они переместились на площадь у Морвокзала. От площади Южного Мола до концертного зала «New Wave Hall» 27 километров – это если по прямой.
3. Сразу после «Новой Волны» Игорь Крутой провёл дискотеку, позвав выступать тех же артистов, но сделав вход на мероприятие свободным. Фактически, у жителей и гостей Сочи был выбор – отдать деньги и посмотреть концерт в зале или прийти позже и увидеть тех же звёзд совершенно бесплатно.
Выводы сделайте сами.
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