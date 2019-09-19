Игорь Крутой не вышел сухим из «Новой Волны»?

Дело в том, что в это же время в Сочи проходил фестиваль «Звёзды Русского Радио», который якобы сорвал продажи билетов Крутого. Но так ли это на самом деле?

Рассмотрим факты:

1. Основная аудитория фестиваля «Русского Радио» - молодые люди, которые фанатеют от современной музыки и хотят позажигать на дискотеке под треки топовых исполнителей. Основная аудитория «Новой Волны» - богатые туристы и фанаты эстрады 90-х, готовые отдать от 3500 рублей за билет на концерт и сидя слушать хиты прошлых лет.

2. Игорь Крутой жаловался мэру Сочи, мол, концерт «Русского Радио» мешает «Новой Волне» из-за высокой громкости – артисты не слышат себя на репетициях. Но на Медальной Площади, которая неподалёку от «New Wave Hall», не было ни одной звезды «Русского Радио». Чтобы не мешать «Новой Волне», в эти дни они переместились на площадь у Морвокзала. От площади Южного Мола до концертного зала «New Wave Hall» 27 километров – это если по прямой.



Сергей Лазарев на Дискотеке Новой Волны

3. Сразу после «Новой Волны» Игорь Крутой провёл дискотеку, позвав выступать тех же артистов, но сделав вход на мероприятие свободным. Фактически, у жителей и гостей Сочи был выбор – отдать деньги и посмотреть концерт в зале или прийти позже и увидеть тех же звёзд совершенно бесплатно.

Выводы сделайте сами.

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