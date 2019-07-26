Игорь Крутой пишет альбом для Димаша Кудайбергена

"В моем юбилейном вечере в "Барклайс-центре" в Нью-Йорке 26 октября у него [Димаша Кудайбергенова] будет серьезный блок с теми успешными песнями, которые уже появились, а их пять-шесть, и многие еще находятся в работе. <…> На сегодняшний день в моем творчестве Димаш в приоритете", - сказал Крутой, утвердительно ответив на вопрос, хватит ли заготовленных релизов на полноценный совместный альбом.



Игорь Крутой

При этом, по словам композитора, работа продолжится при обоюдном интересе.

"У нас огромные планы, но мы в равной степени должны быть довольны друг другом. Это не то, что я помог Димашу Кудайбергену. Он в равной степени помог мне, и я объясню чем. Доставка контента до слушателей - феноменальная. Выходит песня, и на утро у нее 2 млн просмотров, 10 млн просмотров… Я такого еще не видел", - признался музыкант.



Димаш Кудайберген

Казахстанский певец также выступит на организованном Крутым фестивале "Новая волна" в Сочи в конце августа, а также примет участие в его юбилейных концертах в Нью-Йорке, Москве, Минске и Дюссельдорфе будущей осенью. В Москве 3 ноября на "ВТБ-Арене" он споет дуэтом с франкоязычной артисткой Ларой Фабиан.

В совместном репертуаре Крутого и Кудайбергенова на сегодняшний день такие успешные композиции как "Любовь уставших лебедей", "Грешная страсть" и Mademoiselle Hyde.

Игорь Крутой также сообщил в интервью ТАСС, что готовит серию концертов в России и за рубежом с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Лары Фабиан, Андреа Бочелли, Димаша Кудайбергенова и Юрия Башмета в честь своего юбилея, который он отметит 29 июля.

"Летом достаточно моего концерта в рамках "Новой волны" (25 августа в Сочи - прим. ТАСС). А такое шоу, как мы запланировали на 3 ноября в Москве [на "ВТБ-Арене"], требует рекламы заранее. Хотя, знаете, еще не вышла реклама, а два наших концерта в Кремле с Аней Нетребко и Юсифом Эйвазовым в ноябре (15 и 16 ноября) уже были проданы", - сообщил Крутой.

На творческом вечере композитора на "Новой волне" выступят звезды отечественной эстрады, а также казахстанский певец Димаш Кудайбергенов.

К 3 ноября Крутой готовит большое шоу с участием не только музыкальных звезд первой величины, но и фигуристов. "Помимо уже упомянутых Лары Фабиан и Димаша Кудайбергена в концерте выступят Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина. Вадим Эйленкриг, Юра Башмет будут играть мою музыку сольно. Юра еще будет играть в композициях Лары Фабиан и Андреа Бочелли. Будет целый спектакль: сцена, оркестр, артисты, а вокруг - фигуристы, танцы которым ставит Илья Авербух", - рассказал Крутой. Кроме того, творческие вечера Крутого пройдут в Нью-Йорке, Минске и Дюссельдорфе.

25-летний Димаш Кудайбергенов быстро стал знаменитостью на родине благодаря очень широкому голосовому диапазону - пять октав. Он выступил на открытии Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алма-Ате, исполнив в дуэте с казахстанской певицей Зариной Алтынбаевой оперную арию в современной обработке. Кудайбергенов был удостоен почетной премии Top Chinese Music Awards в номинации "Самый популярный певец в Азии", эту премию называют китайской версией "Грэмми". Певец также является обладателем гран-при конкурса "Славянский базар - 2015" в Витебске, а в марте 2019 года при аншлаге дал первые сольные концерты в Государственном Кремлевском дворце в Москве.