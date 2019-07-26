Игорь Крутой пишет альбом для Димаша Кудайбергена

"В моем юбилейном вечере в "Барклайс-центре" в Нью-Йорке 26 октября у него [Димаша Кудайбергенова] будет серьезный блок с теми успешными песнями, которые уже появились, а их пять-шесть, и многие еще находятся в работе. <…> На сегодняшний день в моем творчестве Димаш в приоритете", - сказал Крутой, утвердительно ответив на вопрос, хватит ли заготовленных релизов на полноценный совместный альбом.
При этом, по словам композитора, работа продолжится при обоюдном интересе.
"У нас огромные планы, но мы в равной степени должны быть довольны друг другом. Это не то, что я помог Димашу Кудайбергену. Он в равной степени помог мне, и я объясню чем. Доставка контента до слушателей - феноменальная. Выходит песня, и на утро у нее 2 млн просмотров, 10 млн просмотров… Я такого еще не видел", - признался музыкант.
Казахстанский певец также выступит на организованном Крутым фестивале "Новая волна" в Сочи в конце августа, а также примет участие в его юбилейных концертах в Нью-Йорке, Москве, Минске и Дюссельдорфе будущей осенью. В Москве 3 ноября на "ВТБ-Арене" он споет дуэтом с франкоязычной артисткой Ларой Фабиан.
В совместном репертуаре Крутого и Кудайбергенова на сегодняшний день такие успешные композиции как "Любовь уставших лебедей", "Грешная страсть" и Mademoiselle Hyde.
Игорь Крутой также сообщил в интервью ТАСС, что готовит серию концертов в России и за рубежом с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Лары Фабиан, Андреа Бочелли, Димаша Кудайбергенова и Юрия Башмета в честь своего юбилея, который он отметит 29 июля.
"Летом достаточно моего концерта в рамках "Новой волны" (25 августа в Сочи - прим. ТАСС). А такое шоу, как мы запланировали на 3 ноября в Москве [на "ВТБ-Арене"], требует рекламы заранее. Хотя, знаете, еще не вышла реклама, а два наших концерта в Кремле с Аней Нетребко и Юсифом Эйвазовым в ноябре (15 и 16 ноября) уже были проданы", - сообщил Крутой.
На творческом вечере композитора на "Новой волне" выступят звезды отечественной эстрады, а также казахстанский певец Димаш Кудайбергенов.
К 3 ноября Крутой готовит большое шоу с участием не только музыкальных звезд первой величины, но и фигуристов. "Помимо уже упомянутых Лары Фабиан и Димаша Кудайбергена в концерте выступят Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина. Вадим Эйленкриг, Юра Башмет будут играть мою музыку сольно. Юра еще будет играть в композициях Лары Фабиан и Андреа Бочелли. Будет целый спектакль: сцена, оркестр, артисты, а вокруг - фигуристы, танцы которым ставит Илья Авербух", - рассказал Крутой. Кроме того, творческие вечера Крутого пройдут в Нью-Йорке, Минске и Дюссельдорфе.
25-летний Димаш Кудайбергенов быстро стал знаменитостью на родине благодаря очень широкому голосовому диапазону - пять октав. Он выступил на открытии Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алма-Ате, исполнив в дуэте с казахстанской певицей Зариной Алтынбаевой оперную арию в современной обработке. Кудайбергенов был удостоен почетной премии Top Chinese Music Awards в номинации "Самый популярный певец в Азии", эту премию называют китайской версией "Грэмми". Певец также является обладателем гран-при конкурса "Славянский базар - 2015" в Витебске, а в марте 2019 года при аншлаге дал первые сольные концерты в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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