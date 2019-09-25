Димаш Кудайберген выпустил «Знай» синглом

Перу их творческого тандема принадлежит один из главных хитов 2019 года «Любовь уставших лебедей», также в исполнении Димаша.

Песня «Знай» впервые прозвучала в рамках Международного фестиваля молодых исполнителей «Новая Волна 2019». Зрители оценили эффектный номер шоу, а также уникальность и масштаб песни. В произведении, которое длится более пяти минут, Димаш Кудайберген ещё больше раскрылся и как артист, и как вокалист.

«… Песня необычная, совсем не такая, как другие… В стихах Михаила Сафарбековича всегда есть определённая история - философская, высокая. В этой композиции встречаются небо и земля, любовь человеческая и вселенская. Музыка Игоря Крутого всегда очень красивая и гармоничная. Элементы восточного фольклора и европейская мелодика – всё это объединяет, обогащает душу и восхищает!» - говорит Димаш Кудайберген.

Уже в начале октября планируется премьера клипа «Знай», над визуализацией которого работал клипмейкер Алан Бадоев. Съёмки прошли летом этого года в Исландии. Бадоев снял и первый клип Димаша Кудайбергена на песню «Любовь уставших лебедей». Как признаётся певец, именно клип вместе с песней донесут до зрителя всю гамму эмоций и чувств, заложенных авторами в произведении.