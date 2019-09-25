Димаш Кудайберген выпустил «Знай» синглом

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Композитором нового сингла казахского певца Димаша Кудайбергена под названием «Знай», написанного на стихи Михаила Гуцериева, стал Игорь Крутой.

Перу их творческого тандема принадлежит один из главных хитов 2019 года «Любовь уставших лебедей», также в исполнении Димаша.

Песня «Знай» впервые прозвучала в рамках Международного фестиваля молодых исполнителей «Новая Волна 2019». Зрители оценили эффектный номер шоу, а также уникальность и масштаб песни. В произведении, которое длится более пяти минут, Димаш Кудайберген ещё больше раскрылся и как артист, и как вокалист.

«… Песня необычная, совсем не такая, как другие… В стихах Михаила Сафарбековича всегда есть определённая история - философская, высокая. В этой композиции встречаются небо и земля, любовь человеческая и вселенская. Музыка Игоря Крутого всегда очень красивая и гармоничная. Элементы восточного фольклора и европейская мелодика – всё это объединяет, обогащает душу и восхищает!» - говорит Димаш Кудайберген.

«Знай»
«Знай»

Уже в начале октября планируется премьера клипа «Знай», над визуализацией которого работал клипмейкер Алан Бадоев. Съёмки прошли летом этого года в Исландии. Бадоев снял и первый клип Димаша Кудайбергена на песню «Любовь уставших лебедей». Как признаётся певец, именно клип вместе с песней донесут до зрителя всю гамму эмоций и чувств, заложенных авторами в произведении.                   

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