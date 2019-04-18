Димаш Кудайберген спел про лебедей и ангелов

Режиссёр Алан Бадоев работал несколько месяцев над видео, которое снимал в горной испанской местности. По сюжету «Любовь уставших лебедей» - древняя легенда об однокрылых ангелах. На эту идею Алана Бадоева вдохновили строки Михаила Гуцериева:



Не могут жить в разлуке лебеди,

Подожди, не спеши,

Не говори, что чувства позади,

Нет назад пути.

Не могут жить в разлуке лебеди,

Подожди, не спеши.

В разлуке боль сильней,

Любовь мою согрей,

Любовь уставших лебедей…

Режиссёр создал на экране настоящее кино, в котором показал придуманный мир ангелов, со своей мифологией и образами.

Премьера клипа «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергена на официальном YouTube-канале GutserievMedia 18 апреля в 19.00.

Димаш Кудайберген под большим впечатлением от проделанной работы и надеется, что видео оправдает ожидания поклонников песни «Любовь уставших лебедей»:

«Спасибо авторам, Михаилу Сафарбековичу и Игорю Яковлевичу за эту фантастическую песню, которая стала частью моей души. И спасибо съёмочной группе, актёрам и танцорам за то, что они создали клип, достойный такой работы. Я чувствую себя как главный герой какого-нибудь голливудского блокбастера».

Первыми зрителями клипа станут не только поклонники Димаша в России, но и его китайские фанаты. Специально для восточно-азиатского рынка будет выпущена версия клипа «Любовь уставших лебедей» на китайском языке.



Димаш Кудайберген

Клип и трек «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергена доступны для скачивания на цифровых площадках iTunes и GooglePlay. Клип также можно увидеть на страницах «Творческой мастерской Михаила Гуцериева» (GutserievMedia) в социальных сетях и на официальном YouTube-канале.