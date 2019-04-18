Димаш Кудайберген спел про лебедей и ангелов

Режиссёр Алан Бадоев работал несколько месяцев над видео, которое снимал в горной испанской местности. По сюжету «Любовь уставших лебедей» - древняя легенда об однокрылых ангелах. На эту идею Алана Бадоева вдохновили строки Михаила Гуцериева:
Не могут жить в разлуке лебеди,
Подожди, не спеши,
Не говори, что чувства позади,
Нет назад пути.
Не могут жить в разлуке лебеди,
Подожди, не спеши.
В разлуке боль сильней,
Любовь мою согрей,
Любовь уставших лебедей…
Режиссёр создал на экране настоящее кино, в котором показал придуманный мир ангелов, со своей мифологией и образами.
Премьера клипа «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергена на официальном YouTube-канале GutserievMedia 18 апреля в 19.00.
Димаш Кудайберген под большим впечатлением от проделанной работы и надеется, что видео оправдает ожидания поклонников песни «Любовь уставших лебедей»:
«Спасибо авторам, Михаилу Сафарбековичу и Игорю Яковлевичу за эту фантастическую песню, которая стала частью моей души. И спасибо съёмочной группе, актёрам и танцорам за то, что они создали клип, достойный такой работы. Я чувствую себя как главный герой какого-нибудь голливудского блокбастера».
Первыми зрителями клипа станут не только поклонники Димаша в России, но и его китайские фанаты. Специально для восточно-азиатского рынка будет выпущена версия клипа «Любовь уставших лебедей» на китайском языке.
Клип и трек «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергена доступны для скачивания на цифровых площадках iTunes и GooglePlay. Клип также можно увидеть на страницах «Творческой мастерской Михаила Гуцериева» (GutserievMedia) в социальных сетях и на официальном YouTube-канале.
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