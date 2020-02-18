Димаш Кудайберген отказался участвовать в Евровидении от России

"Я с большим уважением отношусь к конкурсу "Евровидение", но я не вижу необходимости туда ехать. Я вообще считаю, что мне не нужно ехать сейчас на какой-то конкурс. И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну", - рассказал Кудайберген на пресс-конференции, посвященной его стадионному концерту в Москве.
Певец отметил, что Казахстан не является участником конкурса "Евровидение".
Ранее Игорь Крутой предлагал кандидатуру Димаша для участия в конкурсе "Евровидение" от России.
Димаш Кудайберген - участник телевизионного шоу I Am A Singer (Китай), фестиваля "Славянский базар" и многих других. Выступления артиста проходят по всему миру – в США, в Китае, Англии, Казахстане, России.
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