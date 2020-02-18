Димаш Кудайберген отказался участвовать в Евровидении от России

Перу их творческого тандема принадлежит один из главных хитов 2019 года «Любовь уставших лебедей», также в исполнении Димаша.





Песня «Знай» впервые прозвучала в рамках Международного фестиваля молодых исполнителей «Новая Волна 2019». Зрители оценили эффектный номер шоу, а также уникальность и масштаб песни. В произведении, которое длится более пяти минут, Димаш Кудайберген ещё больше раскрылся и как артист, и как вокалист.

