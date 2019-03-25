Димаш Кудайберген собрал Кремль дважды

Димаш держал зал в напряжении и восторге три часа, пел в живую без антракта. В его голосе - палитра красок: он нежно шепчет, парит на высоких нотах, выстилает бархатом низкие ноты. Димаш виртуозно комбинирует стили пения и как вокальный эквилибрист переходит из эстрады в оперу (и возвращается обратно), фрагментарно использует даже горловое пение – с достоинством неся культуру своего народа.

«Я горжусь тем, что я– казах», - говорит Димаш, и приносит домбру. Не для того, чтобы просто ее показать, а чтобы сыграть сложный ритмический рисунок, напоминающий быстрых, как порыв ветра, степных лошадей.

Удивляет, как в свои 24 года Димаш выступает без звания заслуженного/народного артиста, ведь уже сейчас слышно, что его талант – это явление века. Это человек мира, верно служащий музыке, которая и есть его жизнь.

Было видно, что все происходившее было особенным для самого Димаша – ведь он мечтал именно о сольном концерте в Кремле. И вот, уже стоя на этой заветной для себя сцене, он признался, что до конца не может поверить в свое счастье. Его мечта, к которой он шел около 20 лет, сбылась. Вновь и вновь Димаш благодарил своих учителей, родителей, маэстро Игоря Крутого, с которым они исполнили три песни, в том числе «Любовь уставших лебедей». Зал подпевал, и это было очень красиво.

Обычно говорят, что Кремль – трудный зал, так как в нем нет акустики. Так вот, забудьте. 23 марта на концерте была потрясающая акустика - было слышно всё, даже дыхание Димаша в паузах. Этого эффекта добился звукорежиссер и аранжировщик Ерлан Бекчурин, который максимально приблизил певца к слушателям. Благодаря качественно выстроенному звуку Димашу можно было думать только о творчестве и всего себя отдавать музыке.

У Димаша превосходный слух и интонация - он как радар безошибочно ловит четвертьтоны и тональность: попадает прямо в "сердце" ноты, точно и чисто во всех пассажах и мелизмах. Его голос лечит, потому как даже чисто на уровне волновых колебаний у рецепторов мозга не возникает сомнений, что до - это до, а соль - это соль.

Но одно но. Так как еще не все успели выучить казахский язык, а в репертуаре Димаша много песен именно на нем, зрителям было бы проще подпевать, если бы на экране были титры. Ведь так хочется петь вместе с Димашем, тем более если он об этом специально просит.

Екатерина АНДРЕАС

Фото: инстаграм артиста