В Москве открывается филиал китайского госансамбля «Хуасин»

В ресторане «Фуда» прошла презентация ансамбля «Хуасин». Мероприятие было назначено в особый для Китая день – праздник фонарей, знаменующий наступление весны по китайскому календарю.

«Хуасин» – известный китайский культурный бренд, в мире существуют ансамбли с таким же названием, и все они имеют государственную поддержку. Московский «Хуасин» будет развивать китайско-российское сотрудничество и способствовать культурным обменам между нашими странами.

На презентации присутствовали Генконсул посольства КНР в РФ Цзян Вэй, российские гости из Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), Ассоциации содействия мирному воссоединению Китая в России, Ассоциации женщин-предпринимателей России и широкий круг китайской диапоры.

Глава художественной группы «Хуасин» г-жа Ли На сказала, что «Хуасин» станет связующей нитью, объединяющей китайцев, живущих и работающих в России, и русских, которые интересуются и любят китайскую культуру.

Что касается московского «филиала» ансамбля Хуасин, он включает хоровой коллектив, хореографический ансамбль и коллективы высших учебных заведений, которые имеют тесные связи с экспатами из Китая. Идея создания проекта заключается в том, чтобы китайские граждане, долго живущие не в Китае, имели возможность оставаться в своем культурном контексте. «Хуасин» – это своего рода островок родной культуры для китайской диаспоры.

В этот вечер ресторан Фуда превратился в камерный театр, на сцене которого были представлены разные жанры искусства: хоровое пение, молодые китайские оперные певцы исполнили «Застольную» из «Травиаты», с медным блеском выступил духовой ансамбль, дали ощущение полета восточные единоборства и даже был сделан реверанс в сторону балета, в исполнении двух талантливых артисток были представлены фрагменты из «Лебединого озера». Стоит особо отметить, что большой успех у публики имел выход с китайской песней в исполнении г-жи Ли На, обладающей красивым голосом. В качестве сюрприза китайская сторона представила танец в кокошниках под «Калинку-малинку», а русские певцы душевно исполнили «Подмосковные вечера». Зал подпевал.

За овациями последовал торжественный ужин, для которого специально приглашенный из Китая в Москву повар ресторана «Фуда» представил все самое лучшее из китайского меню. И это было идеальное дополнение к столь значимому вечеру, открывающему новые страницы культурной жизни Китая в России.

Екатерина АНДРЕАС, специально для NEWSmuz.com

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