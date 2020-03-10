Димаш Кудайберген дал первый стадионный концерт в Москве

В случае с Димашем сложно разграничить, где секрет успеха — его необычный голос, а где — невероятные усилия по продвижению. Поет он роскошно, и совершенно не вызывают удивления его Гран-При на «Славянском базаре-2015» или финал китайского шоу Singer 2017 (были и десятки других, менее известных). А как покупаются Top Chinese Music Award или даже «Песня года» (если поешь песни Игоря Крутого), рассказывать не надо. Очевидно, что Димаш стал главным экспортным музыкальным продуктом Казахстана, и поддержкой в виде стипендии Назарбаева дело явно не ограничилось. Это и неважно, если артист талантлив. А это так.



Димаш Кудайберген

«Ассалям алейкум, дорогие дамы и господа! Разрешите приветствовать вас!» - с этого начал концерт Димаш. Битком набитый зал. Перед сценой — преданный фан-клуб, который даже песни на казахском и китайском (!) поет хором и даже а капелла.

Сцена упакована полностью. Полностью живой состав, причем не казахский (как стоило бы ожидать), а скорее московские профи. Лазеры, видеомэппинг на огромном экране, три бэк-вокалиста, танцевальная труппа. Семь фур одного только оборудования около «Мегаспорта». Примерно на пятой песне звук отстроили, и вполне чисто все это богатство наконец-то зазвучало. Многовато было плейбэка, но это не раздражало. Забавно только было слышать, что живьем музыканты на заполнении пауз для переодеваний артиста играют гораздо круче и эффектнее, чем звучат песни самого Димаша. На порядок круче, если быть точнее. Димашу стоило бы обратиться за аранжировками к собственным нанятым музыкантам, а не к Игорю Крутому… Но это уже частности.

А что же уникальный по диапазону, как пишут в рекламе, голос Димаша Кудайбергена? Разложим диапазон в сухом остатке: баса нет вообще, есть очень хороший баритон, звонкий плоский тенор, полетный тенор-альтино и контратенора нет (а есть техничный фальцет). То есть он фактически баритон-тенор, если отбросить всю рекламную шелуху. Так это вполне себе распространенный тип голоса! Димаш добавил к нему все эту фальцетную эквилибристику, довольно техничную в духе Витаса или «Пятого элемента» («The Diva Dance»), и получился эстрадный голос «уникального диапазона». Но так ведь и есть, в сущности, для эстрадных задач голос вполне себе широчайшего диапазона.



Димаш Кудайберген

Кстати, лично мне больше понравился баритон Димаша — он осмысленный, аккуратный и прочувствованный, даже проникновенный. Очень жаль, что баритоном он поет очень мало. В угоду публике и трюкам предпочитает тенор и фальцет, хотя в этих регистрах голос звучит очень пластмассово и негибко. Димаш это чувствует, и пытается разнообразить — то придыханием, то мелизмами, то речитативом. Но пока не получается, звук плосковат и безжизнен. Помнится, та же проблема была в те же 25 лет и у Сергея Лазарева, и только с годами он насытил свой тенор эмоциональностью и искренностью. Это проблема многих молодых певцов, и я уверен, что с годами Димаш найдет свою искренность в теноровой подаче.

Зато участие Игоря Крутого в судьбе Димаша не удивляет совершенно. Игорь Крутой имеет возможность делать все, что хочется. А хочется ему бесконечно воссоздавать виниловую пластинку «Играет оркестр Поля Мориа». Там были собраны шедевры мелодичной эстрадной музыки 60-70-х, превосходно аранжированные и сыгранные. Гениальный был релиз. Крутой до сих пор живет им, пытаясь по-своему воссоздать или переиграть все, что там было — от битлов до Пола Саймона. Но проблема в том, что почти никто из топовых российских звезд не в состоянии спеть эти мелодии в трех октавах, например. Даже в двух! Пугачева уже петь не может, а прочие и в лучшие годы попискивали в районе октавы-полторы. И вдруг такая находка! Молодой артист, который с легкостью споет в диапазоне Майкла Джексона или Фредди Меркьюри то, что было на пластинке Поля Мориа.

«Я благодарен судьбе за то, что мне удалось поработать с большим талантливейшим гениальным композитором. Не то, что в России, а во всем мире сейчас редко встретишь человека, который живет музыкой», - представил Крутого Димаш.

Не знаю, что там про деньги, но когда у Крутого появилась возможность переделать золотые хиты XX века или Альбинони под голос в шесть октав, он сделал это с явным удовольствием. Никто другой это просто не спел бы. Да, по саунду это звучит откровенно архаично. Зато если «зайдет», - для композитора жирный плюс, а для исполнителя нетленка на все корпоративы. Модные суперхиты забываются, а нетленки кормят до старости. Новая песня Крутого на слова Лары Фабиан Your Love — тоже заброс на эту территорию.



Димаш Кудайберген

Другой вопрос, что у Димаша катастрофически пока нет хороших песен, шлягеров, хитов. Фактически кроме хита «Любовь уставших лебедей» от Крутого, - пока ничего. Что-то локальное казахское, какие-то отсылки к Джексону, какой-то ломаный английский, и все. Да, поддержка фан-клуба спасает энергетику концерта (хотя от странноватых взглядов на поющих по-казахски не спасает), но проблему с репертуаром никак не решает. Хитов нет. Димаш даже домбру взял в руки, но под жутко гулкий плейбэк она прозвучала как-то скорее жалобно, чем задорно.

То есть мы имеем артиста в формате шоу «Голос» - голос есть, а песен нет. Вокальные трюки могут спасать какое-то время, но все это быстро надоедает. Призывы к казахскому патриотизму во время исполнения невнятных казахских треков не работают в России (Украине, Белоруссии, Китае, далее везде). Помпезность вообще не очень работает, все эти слезоточивые заезженные секвенции из мусорного ведра Коччанте и Уэббера. Помнится, была хорошая казахская группа «Улытау», так она боевики делала из самых невзрачных с виду народных песен с той же домброй. Димаш пока так не умеет. И с публикой пока не умеет работать: «Я благодарен вам, что вы меня всегда поддерживаете» и прочее в том же духе, повторенное сто раз, - это очень провинциально. С этим надо что-то делать, готовиться или учить заготовки, - лишь бы избежать этой корявости и неуклюжести. А вот с вокальными перекличками с публикой у такого вокалиста нет никаких проблем!



Димаш Кудайберген

Димаш исполнил в Москве практически все более-менее известные песни, старательно избегая любых каверов. И это заслуживает уважения. В финале он прочувствованно с публикой спел «Подмосковные вечера», а завершил концерт песней «Screaming». Ни одной фальшивой ноты за весь концерт. Многообещающий артист — как-то сложится его судьба?

Гуру КЕН

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА