В России состоится первый стадионный концерт Димаша

26-летний Димаш Кудайберген стал известен российской публике после триумфальной победы на "Славянском базаре" в 2015 году. И это не единственная серьезная награда молодого артиста. Он также является обладателем престижной премии Top Chinese Music Award, китайского аналога музыкальной премии "Грэмми". Димаш исполняет композиции на казахском, русском, испанском, английском, французском и других языках. Государственный театр оперы и балета Astana Opera приглашал молодого исполнителя в состав труппы, однако певец решил развивать свою сольную карьеру в жанре современной музыки.



Димаш Кудайберген

В 2017 году выступление Димаша в Астане собрало около 30 000 зрителей. Вместе с артистом на сцену вышли приглашенные гости: Терри Лин, Лорин, Кристина Орбакайте и Софи Эллис-Бэкстор. В начале 2017 года Кудайберген участвовал в популярной в Китае программе I Am A Singer. Он поразил публику исполнением песни на французском языке SOS d'un terrien en détresse. В этом же году Кудайберген стал победителем китайской церемонии MTV в номинации "Самый популярный зарубежный певец". Его песня Ocean Over Time стала заглавной композицией в популярной в этой стране компьютерной игре Moonlight Blade, а реклама с изображением артиста была размещена на борту пассажирского самолета.

В ноябре 2018 года Димаш впервые выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца с песней «Любовь уставших лебедей» Игоря Крутого. А уже в марте следующего года на этой площадке артист дал два сольных аншлаговых концерта.

9 марта 2020 года, 19.00. Адрес: Ходынский бульвар, д. 3