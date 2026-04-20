Мадонна представила первую песню «I Feel So Free» из нового альбома

Мадонна выпустила новый сингл «I Feel So Free» из будущего альбома «Confessions II» (смотреть видео).

Релиз альбома «Confessions II»состоится 3 июля.

Певица не выпускала пластинок уже почти семь лет: ее последняя на сегодня работа «Madame X» увидела свет летом 2019-го. И вот 15 апреля Мадонна анонсировала новый альбом. Это сиквел «Confessions On A Dance Floor» (2005) – релиза, который многие считают одним из лучших в дискографии Мадонны. «Confessions II» также называют и «Confessions On A Dance Floor: Part II». Но на обложке и на стриминговых сервисах альбом указан как «Confessions II».

Madonna
Madonna

«I Feel So Free» Мадонна написала вместе со Стюартом Прайсом – продюсером, работавшим над альбомом «Confessions On A Dance Floor». Еще одним автором «I Feel So Free» стал американский хаус-музыкант Lil Louis. А одним из сопродюсеров трека выступила венесуэльская электронная исполнительница Arca.

Песня представляет собой гедонистический танцевальный хит в стиле дип-хаус, вполне в духе пластинки 20-летней давности.

17 апреля Мадонна стала специальным гостем во время выступления Сабрины Карпентер на фестивале Coachella-2026. Певицы вместе исполнили один из главных хитов Мадонны – «Like a Prayer».

