Мадонна переиздаст «Bedtime Stories – The Untold Chapter»

После того, как в начале этого года Мадонна намекнула на возможное путешествие во времени в одну из самых недооценённых эпох своей жизни, сегодня Мадонна подтвердила, что готовится 28 ноября выпустить мини-альбом Bedtime Stores — The Untold Chapter из восьми треков.



Madonna

Альбом, посвящённый 30-летию шестого альбома певицы, исполненного в стиле R&B, переосмыслит сборник 1994 года, в котором она выбрала более мягкий подход к любви, последовав за сексуальным динамитом предыдущего альбома Erotica. В обновлённую версию войдут ранние демо-записи, альтернативные версии и раритетные треки, отражающие эволюцию проникновенного звучания альбома. Среди них — «Quiet Storm Demo Remix» песни «Survival», «Allstar New Single Mix» песни «Secret» и «Howie Tee New Clean Edit» песни «Human Nature».

The Untold Chapter будет выпущен на черном виниле и в цифровом формате, а также в виде подарочного издания на 2 CD с оригинальным альбомом и новым EP, а также 20-страничным буклетом с текстами песен и иллюстрациями.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Певица работала с продюсером Стюартом Прайсом (Confessions on a Dance Floor) над редактированием и микшированием новой версии для EP, чтобы создать «сплоченную новую главу». На обложке представлены никогда ранее не публиковавшиеся кадры со съемок 1994 года Паоло Роверси, чьи фотографии изначально были использованы для сингла «Bedtime Story», который был написан в соавторстве с Бьорк и британским продюсером Нелли Хупер (Soul II Soul). Альбом породил пару хитов, вошедших в тройку лучших Billboard Hot 100: «Secret» (№ 3) и «Take a Bow» (семь недель на первом месте, самое продолжительное пребывание Мадонны на первом месте).

28 ноября в избранных розничных магазинах также появится переиздание оригинального альбома Bedtime Stories на серебряном виниле.

В прошлом месяце Мадонна объявила о возвращении на свой лейбл Warner Records, для которого она записывает продолжение альбома Madame X 2019 года, спродюсированного Прайсом, к альбому Confessions on a Dance Floor 2005 года, который должен выйти в следующем году. В последнее время Мадонна пребывает в ностальгическом настроении, что подтверждается выходом в июле её давно ожидаемого альбома Veronica Electronica, представляющего собой сборник из восьми редких и ранее не издававшихся ремиксов треков с её любимого альбома Ray of Light 1998 года.