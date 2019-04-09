Выступление Мадонны на Евровидении подтверждено

Выступление Мадонны на конкурсе оплатит израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдется ему в $1,3 млн. Организаторы сообщили, что американская певица приедет в Тель-Авив с командой из 65 человек. Мадонна ранее уже несколько раз выступала в Израиле, в последний раз это было в 2012 году.



Madonna

"Я рад и горд тем, что привожу Мадонну в Израиль на "Евровидение-2019", которое состоится в Тель-Авиве. Я верю, что выступление Мадонны на "Евровидении" в сопровождении десятков профессиональных танцоров внесет значительный вклад в успех мероприятия и в укрепление позитивного имиджа Израиля в мире", - цитирует заявление Адамса газета The Jerusalem Post.

Впервые в качестве приглашенной звезды на "Евровидении" выступил в 2016 году Джастин Тимберлейк. Тогда он спел в Стокгольме в перерыве финала конкурса. Организаторы "Евровидения" назвали тогда его участие в качестве "не соревнующейся звезды глобальной величины" "исторической премьерой" для конкурса.

Право на проведение "Евровидения" в 2019 году Израиль получил после победы израильтянки Нетты Барзилай с песней Toy ("Игрушка") на "Евровидении-2018" в Лиссабоне. Нетта одержала победу в столице Португалии, получив в сумме после голосования жюри и телезрителей 529 баллов. Израиль ранее дважды принимал у себя этот конкурс - в 1979 и 1999 годах.

Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года. Финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.