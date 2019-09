Альбомы Мадонны выйдут на прозрачном виниле

Прорывной дебютный альбом Мадонны стал платиновым пять раз и разошелся по всему миру в количестве десяти миллионов копий. Пластинка включает такие хиты певицы, как Holiday, Lucky Star и Borderline.

Мадонна закрепила за собой статус поп-иконы год спустя с помощью своего второго студийного альбома Like a Virgin. Пластинка, спродюссированная Найлом Роджерсом (Nile Rodgers), стала первой работой артистки, достигшей вершины американского чарта, а заглавный трек с альбома стал первым синглом, занявшим высшую позицию «Биллборда». Диск получил бриллиантовый статус и разошелся по всему миру в количестве двадцати одного миллионов копий. В альбом вошли хиты Dress You Up, Angel и Material Girl.

В 1986 году Мадонна стала соавтором и сопродюсером своей третьей пластинки под названием True Blue. Этот альбом занял первые места в хит-парадах двадцати восьми стран мира. Восторженно принятый критиками, диск разошелся по планете в количестве более двадцати пяти миллионов копий, став одним из самых успешных релизов в истории поп-музыки. Все пять синглов, выпущенных с этой пластинки, попали в топ-5 американского чарта, а три из них - Live To Tell, Papa Don’t Preach и Open Your Heart – заняли первые места «Биллборда».

Далее Мадонна снялась в главной роли в фильме «Кто эта девчонка?» (Who’s That Girl) и записала четыре композиции для саундтрека. Выпущенный в 1987 году, Who’s That Girl: The Original Motion Picture Soundtrack разошелся по миру в количестве шести миллионов копий, в том числе благодаря хиту Causing A Commotion, который занял первое место в американском чарте.



Madame X

В этом году Мадонна выпустила хорошо встреченный критиками четырнадцатый альбом под названием Madame X. 17 сентября в Нью-Йорке стартовал ее тур Madame X Tour, во время которого артистка даст концерты в США и Европе.

Альбомы Мадонны на прозрачном виниле.