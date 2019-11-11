На Мадонну подали в суд за перенос начала концерта

Об этом сообщает Independent.

Также судебное разбирательство грозит организатору мероприятия за то, что шоу Madame X 17 декабря во Флориде, которое должно было начаться в 8:30 вечера, было перенесено на 10:30.



Madonna

Холландер купил три билета на это шоу на общую сумму в 1024 доллара.

"На следующий день зрителям нужно идти в школу и на работу, поэтому они не могут пойти на концерт, который закончится около часа ночи", — говорится в исковом заявлении.

Вернуть деньги за билеты у Нейта не получилось.

Мадонна и 7 ноября начала концерт в Лас-Вегасе на два часа позже – в 00:30 ночи вместо запланированных 10:30 вечера.