У Мадонны вышел 14-й альбом Madame X

В 14-ю студийную пластинку певицы вошли 15 песен на английском, испанском и португальском языках, вдохновленных, как она сама рассказала, ее жизнью в Лиссабоне. Вместе с Мадонной над новой музыкой работали продюсеры Mirwais (Мирвэ Ахмадзай), Майк Дин, Дипло, рэпер Future, певец Малума (записавший с ней два дуэта) и другие. Пластинка вышла в двух версиях: стандартной и delux.

«Madame X — это секретный агент, путешествующий по свету, меняющий личности, борющийся за свободу, приносящий свет во тьму. Она инструктор ча-ча-ча, профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, студент, учитель, монахиня, певица кабаре, святая, проститутка», – рассказывала Мадонна о своём релизе.

Мадонна поддержит новый альбом 48-дневным туром по театральным залам. Тур начнется 12 сентября в BAM Howard Gilman Opera House в Нью-Йорке.



Madonna - Madame X

Предыдущий полноформатный альбом «Rebel Heart» вышел у Мадонны в 2015 году.