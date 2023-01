Мадонна перевыпустила завирусившийся в TikTok трек

Изначально песня была записана еще в 2015 году, но стала популярной в 2022-м благодаря TikTok. Композиция предназначалась для альбома «Rebel Heart» (2015), но в итоге в него не вошла. В 2019 году она была выпущена в качестве бонус-трека на делюксовой CD-версии альбома «Madame X».

В TikTok «Back That Up To The Beat» звучит немного по-другому – ритм ускорен минимум в два раза. Впрочем, изменение темпа характерно для многих TikTok-хитов.

Стоит отметить, что «Back That Up To The Beat» – не полноценная студийная запись, а лишь демо. Впрочем, ее вирусности это никак не помешало.



Madonna