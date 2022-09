По её словам, это произошло из-за её речи в поддержку сексуальных меньшинств на концерте в Санкт-Петербурге в 2012 году. Артистка также поделилась с подписчиками видеороликом с упомянутого выступления.



View this post on Instagram 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community. I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople #mdna A post shared by Madonna (@madonna) on Jul 19, 2020 at 7:42pm PDT



- Я