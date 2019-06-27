Madonna сняла клип против права на оружие

Выступление Мадонны на конкурсе оплатит израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдется ему в $1,3 млн. Организаторы сообщили, что американская певица приедет в Тель-Авив с командой из 65 человек. Мадонна ранее уже несколько раз выступала в Израиле, в последний раз это было в 2012 году.







Madonna