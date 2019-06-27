Madonna сняла клип против права на оружие

В ролике певица выражает протест против политики США в отношении огнестрельного оружия.
Клип начинается с массового убийства в ночном клубе, все посетители которого были застрелены. В числе жертв оказывается и сама Мадонна. Параллельно певица в другом образе печатает на машинке текст песни, которую исполняет. В финале клипе Мадонна призывает зрителей «проснуться» и приводит статистику убийств с применением огнестрельного оружия.
— Никто не в безопасности. Контроль над оружием. Сейчас, — этими словами завершается видео.
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