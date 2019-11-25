Мадонну обвинили в краже музыки и слов

Спунер рассказал в инстаграме, что сотрудничал с французским продюсером Mirwais, выпускавшим Madame X, в декабре 2017 года.

По словам музыканта, ему пообещали, что его трек войдет в сольный альбом продюсера и будет выпущен позже. Но затем он услышал свои слова и музыку в песне God Control на пластинке Madame X.

В ответ на претензии Спунера юристы поп-дивы предложили ему сначала 10 тысяч долларов, затем — 25 тысяч в качестве компенсации. Но он не согласился и требует выплаты в один процент от доходов с гастрольных концертов.

Мадонна пока никак не прокомментировала эти обвинения.



Madonna

Песня God Control уже стала поводом для критики из-за демонстрации насилия, поскольку в клипе показано нападение, аналогичное тому, которому подвергся ночной клуб "Пульс" в Орландо в июне 2016 года, тогда погибли 49 человек.