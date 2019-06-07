Madonna показала новый клип «Dark Ballet»

Пластинка увидит свет 14 июня 2019 года, сообщает Intermedia. Над ним работал французский композитор и продюсер Мирвэ Ахмадзай, который сотрудничал с Мадонной на пяти ее альбомах, включая «Musiс» и «American Life», а также американский хип-хоп-продюсер Майк Дин, соавтор ее «Rebel Heart».

Клип открывается цитатой Жанны Д'Арк о самопожертвовании. В ролике переплетается прошлое и настоящее, показываются судьбы темнокожих еретиков и подчеркнутая жестокость служителей церкви. Сама Мадонна появляется в клипе на несколько мгновений — в кадре показано ее лицо крупным планом за темной вуалью.



Madonna