Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли

Спунер рассказал в инстаграме, что сотрудничал с французским продюсером Mirwais, выпускавшим Madame X, в декабре 2017 года.



По словам музыканта, ему пообещали, что его трек войдет в сольный альбом продюсера и будет выпущен позже. Но затем он услышал свои слова и музыку в песне God Control на пластинке Madame X.

