Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли

В своем инстаграме певица рассказала, что испытывает сильные боли, правда, что стало их причиной, она не сообщила.
- Пожалуйста, простите этот неожиданный поворот событий, - написала она. - Проведение моего шоу каждый вечер приносит мне так много радости, что его отмена - это своего рода наказание для меня. Но боль, которую я сейчас испытываю, огромна, и я должна отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы я смогла вернуться на сцену сильнее и лучше и продолжить тур «Madame X».
На официальном сайте Мадонны сообщается, что были отменены концерты в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря 2019 года. Из-за плотного гастрольного графика поп-звезды их не смогут перенести на другие даты, поэтому деньги за билеты будут возвращены зрителям.
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