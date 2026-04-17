Nine Inch Nails и Boys Noize выпустили совместный альбом «Nine Inch Noize»

Музыканты Nine Inch Nails и Boys Noize уже не раз сотрудничали. Так, в 2024 году Boys Noize сделал ремикс саундтрека к фильму «Претенденты», написанного участниками Nine Inch Nails. В 2025-м он приложил руку к двум песням из фильма «Трон: Арес» – «As Alive as You Need Me to Be» и «Shadow Over Me». Авторами саундтрека выступили как раз Nine Inch Nails, причем он вышел именно под вывеской Nine Inch Nails. Трент Резнор и Аттикус Росс часто писали музыку для фильмов, но под собственными именами.
8 апреля Nine Inch Nails анонсировали альбом в соцсетях. Они поставили пометку «Halo 38», которую можно было принять за название пластинки. Но каждая из работ группы отмечена как «Halo» с цифрой, означающей номер релиза в дискографии. Например, дебютный сингл «Down in It» идет как «Halo 1», а саундтрек к фильму «Трон: Арес» – как «Halo 36». В треклист «Nine Inch Noize» вошли 12 песен. Это не свежий материал, а новые версии музыки Nine Inch Nails – включая «Closer», «As Alive as You Need Me to Be» и «Copy of A».
В 2025-м Boys Noize стал выступать на разогреве Nine Inch Nails. А 11 апреля они вместе презентовали Nine Inch Noize на фестивале Coachella-2026. В сетлист вошли и песни Nine Inch Nails, в том числе хит «Closer». На сцену также вышла Мэрикуин Маандиг-Резнор, жена Трента Резнора и участница его проекта How to Destroy Angels. В сетлисте была и одна песня How to Destroy Angels – «Parasite».