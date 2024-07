Nine Inch Nails выпустили линию обуви с Dr. Martens

Вдохновленные плодотворным альбомом NIN 1994 года The Downward Spiral, новая линия ботинок включает в себя элементы оформления пластинки и несколько ярких черно-белых моделей, которые воплощают фирменный стиль бренда.



Туфли Oxford 1461 из черной гладкой кожи с логотипом альбома

«Это сотрудничество имеет большой смысл не только из-за бесчисленных фанатов, которых я видел в Dr. Martens на концертах NIN на протяжении многих лет (включая меня), но и потому, что NIN и Dr. Martens известны тем, что отвергают условности и ожидания в пользу инноваций, с их отличительными чертами. способность преодолевать жанры и стили уникальным для каждого человека способом», — говорит креативный директор группы Джон Кроуфорд.

Кроуфорд объяснил, что «целью всегда было сделать так, чтобы эта коллекция ощущалась как можно более аутентичной в стиле Nine Inch Nails, и я считаю, что благодаря тесному сотрудничеству с командой Doc's нам это удалось».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Nine Inch Nails

Три из четырех новых моделей обуви будут доступны для покупки с 19 июля на сайте Dr. Martens. Однако один «эксклюзивный» стиль ботинок 1490 не будет доступен для публичной покупки, а вместо этого будет «подарен самым ярым поклонникам группы», хотя на данный момент никаких дополнительных подробностей нет.

Тем временем Трент Резнор и Аттикус Росс намекнули на новую музыку Nine Inch Nails в начале этого года, заявив, что они «рады приступить к работе над следующим альбомом [NIN]». Они также анонсировали несколько других проектов в рамках нового продюсерского дома по повествованию историй, которую они запустили под названием With Teeth, включая телешоу с создателем The Bear Кристофером Сторером; фильм с режиссером фильмов ужасов Майком Фланаганом; линию одежды под названием Memory Fades; и сотрудничество с Epic Games с участием экосистемы UEFN, которую Epic построила вокруг Fortnite.