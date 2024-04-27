Nine Inch Nails выпустили музыку к фильму «Претенденты»

«Претенденты» – спортивная драма о любовном треугольнике. Главную роль сыграла Зендая: ее героиня Таша Дональдсон – бывшая звезда тенниса, супруга другого, менее удачливого спортсмена – Арта Дональдсона (Майк Фейст). В один момент Арт сталкивается на корте с Патриком Цвейгом (Джош О’Коннор), своим другом и бывшим бойфрендом Таши Дональдсон. Теперь ему придется сразиться не только за теннисные награды, но и за сердце девушки.

Фильм «Претенденты» уже вовсю хвалят критики: картину называют «сексуальной», а игру Зендаи – «завораживающей». Режиссером выступил Лука Гуаданьино, ранее снявший «Суспирию» (2018) и другой фильм с Зендаей – «Целиком и полностью» (2022). Он приложил руку и к музыке, выступив соавтором трека «Compress / Repress» из «Претендентов». Кстати, саундтрек к «Целиком и полностью» тоже написали Резнор и Росс.



Трент Резнор и Аттикус Росс