Киркоров, Хабиб и Дмитриенко открыли Академию Игоря Крутого

Поздравить студентов Академии и ее руководителя Игоря Крутого пришли российские звезды: Филипп Киркоров, Хабиб, Ваня Дмитриенко, фигуристка Камила Валиева, Липа Тетерич, Елена Борщева, Сергей Ашихмин, блогер Ирина Акопян (MamaClub).



Хабиб

Мероприятие прошло в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Гостей встречал художественный руководитель Академии, народный артист России Игорь Крутой.

«Наша Академия – это место, где ребята занимаются творчеством, – рассказал Игорь Яковлевич. – У кого-то из них получится стать профессионалами, но это уже зависит от них самих. Наша задача на начальном этапе создать им условия».



Игорь Крутой

Для всех артистов провели экскурсию: показали концертный зал, аудитории, рассказали об истории здания, в котором теперь располагается Академия Игоря Крутого. Исторически сложилось, что в доме, расположенном по адресу Мясницкая 8/2, неизменно чередовалось два типа деятельности: производственная и творческая. Здание в своем современном виде было спроектировано архитектором Федором Шехтелем по заказу именитого предпринимателя Матвея Кузнецова – «короля русского фарфора». В 2018 году его передали Академии Игоря Крутого для организации творческого пространства для будущих профессиональных артистов, музыкантов, а также специалистов в креативной индустрии. При капитальном ремонте здания (со второго по пятый этаж), сотрудниками Академии была максимально сохранена его историческая архитектура. В частности: оригинальные чугунные балясины на центральной лестнице, кирпичная кладка в лофте, также Академия приняла участие в очистке оригинальной плитки Шехтеля в арке здания.









Ваня Дмитриенко

«Потрясающее место в самом центре Москвы, где можно учиться, разговаривать на языке музыкальной грамоты, получить качественную запись в студиях. Я очень рад, что мой друг, творческий наставник и гуру Игорь Крутой открыл эту музыкальную мекку для тех, кто хочет связать свою жизнь с искусством и с музыкой. Очень жаль, что в моем детстве не было такой Академии, жаль, что не было такого человека, как Игорь Крутой!», - говорит Филипп Киркоров.



Филипп Киркоров

Гостям мероприятия рассказали об истории создания Академии в 2015 году, что в Москве и ее восьми филиалах по России уже обучается более 1000 учеников от 4 до 18 лет, а в педагогический состав входят более 50 лучших педагогов художественного образования, эстрадной и классической музыки. Направления обучения разные: артист эстрады, актерское мастерство, вокальное и инструментальное отделение, школа медиа, музыкальное продюсирование и др. Воспитанники Академии Игоря Крутого участвуют и побеждают в престижных песенных конкурсах, выступают на большой сцене с признанными звездами эстрады, театра и кино.

«Всё здесь в Академии весьма впечатляющего масштаба, очень стильно и безупречно, сделано с большим вкусом, всё профессионально оборудовано на 100 процентов. Дети, которые здесь учатся и будут учиться – настоящие счастливчики. Я желаю Академии Игоря Крутого успехов, конечно же, выпускников – крутых артистов, с прекрасной карьерой, – процветания и всего самого наилучшего», - считает Алсу.