«Меня зацепила его жизненная ситуация»: Игорь Крутой рассказал, почему помогает Денберелу Ооржаку

Конкурс – не панацея и не возможность сразу стать звездой, а лишь трамплин, считает Игорь Крутой, композитор, продюсер, организатор «Новой волны». Молодые артисты выходят на сцену, чтобы «показать товар лицом» и найти тех, кто поможет двигаться дальше.

«Все начинается после – поиск композитора, продюсера, своей песни. Конкурс – возможность показаться перед всеми. Поэтому так важен приз зрительских симпатий, который выиграл Денберел Ооржак», – сказал маэстро ведущим шоу «Мурзилки Live» в парке «Музеон», откуда вещает сейчас «Авторадио».



Маэстро рассказал историю молодого артиста

Здесь, на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», за шоу наблюдали все посетители парка. Появление Денберела с Игорем Крутым собрало у окон Открытой студии ГПМ Радио много зрителей. Молодого артиста узнали и горячо реагировали на его историю.

«В 2019-м на проекте «Ты супер!» я не знал ни русского, ни английского, – признался Денберел. – Слушал в наушниках песни и учил язык. Мне много раз меняли композицию, но я всегда соглашался: «Да, завтра выучу, спою».

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Денберел Ооржак спел live на «Авторадио»

Родной язык Денберела – тувинский, в Туве он пять лет учился горловому пению. «У меня есть справка, где написано – на пятерку окончил обучение горловому пению», – гордо заявил он и продемонстрировал уникальный вокал слушателям и зрителям. Спел Денберел и песню «Одинокая луна», ротацию на ТВ и съемки клипа которой получил в качестве специального приза от Игоря Крутого.

«Первое, что меня зацепило в нем – его жизненная ситуация. Я увидел его пять лет назад в проекте «Ты супер!», где сидел в жюри. Все дети там с непростой судьбой, но у Денберела она особенно сложная. Узнал его жизненный путь, а потом увидел на сцене, когда он вдруг запел этим голосом, с полной мужской силой. Ему было 12 лет, и это был фурор», – вспоминал Крутой.

Никаких контрактов и отношений «продюсер – артист» между ними нет. Только желание по-человечески помочь молодому артисту изменить жизнь к лучшему.

Рассказал Игорь Крутой и подробности недавно прошедшего конкурса, ставшего одним из самых заметных событий в мире музыки. «Новой волны» долго не было по объективным причинам, но возвращаться надо было ярко и шумно», – сказал он.