Организаторы Russian Music Festival требуют компенсации ущерба у Егора Крида

Однако когда подошло время его выхода на сцену, рэпер спокойно сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку готовиться к выступлению он ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.



ТЕКСТ

В ожидании появления настроения у молодой звезды на сцене пришлось отдуваться ветеранам сцены - ведущий мероприятия Александр Ревва в образе Артура Пирожкова спел несколько песен, а после передал "эстафету" Олегу Газманову, который несмотря на сильную простуду выдал практически полноценный концертный сет. В итоге Крид не появился не только на гала-вечере, но и сорвал следующее выступление в клубе.

Организаторы фестиваля Russian Music Festival в настоящее время подсчитывают размер причиненного ущерба и требуют его компенсации от артиста. Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей. Егор Крид прилетел в Абу-Даби со своей командой в салоне бизнес-класса, для его проживания был забронирован один из самых дорогих отелей города. Для проведения концерта с его участием арендован самый дорогой отель и один из самых больших ночных клубов Абу-Даби.

Невыход на сцену артиста без уважительной причины - беспрецедентный случай в многолетней практике организаторов фестиваля. Своим поведением Егор Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиа-холдингом "Русская Медиагруппа", но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. В первую очередь, это проявление неуважения не только к организаторам фестиваля и коллегам по цеху, но и к зрителям. Многие из них приехали из России и других эмиратов специально на его концерт. Они были обескуражены подобным поведением любимого артиста.