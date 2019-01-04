Организаторы Russian Music Festival требуют компенсации ущерба у Егора Крида

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Большой гала-концерт на фестивале Russian Music Festival в Абу-Даби завершился грандиозным скандалом. Одним из последних номеров вечера должно было стать выступление Егора Крида.

Однако когда подошло время его выхода на сцену, рэпер спокойно сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку готовиться к выступлению он ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

ТЕКСТ
ТЕКСТ

В ожидании появления настроения у молодой звезды на сцене пришлось отдуваться ветеранам сцены - ведущий мероприятия Александр Ревва в образе Артура Пирожкова спел несколько песен, а после передал "эстафету" Олегу Газманову, который несмотря на сильную простуду выдал практически полноценный концертный сет. В итоге Крид не появился не только на гала-вечере, но и сорвал следующее выступление в клубе.

Организаторы фестиваля Russian Music Festival в настоящее время подсчитывают размер причиненного ущерба и требуют его компенсации от артиста. Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей. Егор Крид прилетел в Абу-Даби со своей командой в салоне бизнес-класса, для его проживания был забронирован один из самых дорогих отелей города. Для проведения концерта с его участием арендован самый дорогой отель и один из самых больших ночных клубов Абу-Даби.

Невыход на сцену артиста без уважительной причины - беспрецедентный случай в многолетней практике организаторов фестиваля. Своим поведением Егор Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиа-холдингом "Русская Медиагруппа", но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. В первую очередь, это проявление неуважения не только к организаторам фестиваля и коллегам по цеху, но и к зрителям. Многие из них приехали из России и других эмиратов специально на его концерт. Они были обескуражены подобным поведением любимого артиста.

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