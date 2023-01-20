Слава станет бабушкой и посвятила дочери песню «Дочка-Мама»

Поневоле, осознавая вполне логический следующий этап взросления в жизни дочери, в мыслях любимых мам всё же с ностальгией просвечивается образ той маленькой девочки, которая была когда-то под ее теплым материнским крылом. И вот наступает особенный день и момент, когда уже и она вступает в трепетную роль будущей мамы. На границе к новому, пока не известному и вызывающему на уровне инстинктов страх, - в данный период важно дать родительскую поддержку и точное понимание того, что самый близкий и родной человек всегда рядом. Именно этот месседж несет за собой новый трек Славы.

«Это так удивительно и волнующе: знать, что твоя дочь скоро станет мамой, что она носит под сердцем новую жизнь. – говорит Слава. – Кажется, ещё вчера Саша бегала под столом, играла в куклы, делала уроки, и вдруг – необратимая «кино-склейка» – она уже не просто взрослая, но и будущая мама. У меня нет слов, чтобы передать все свои эмоции. Это невозможно описать. Вы просто не представляете, что со мной творилось в студии, когда мы записывали песню. Я до сих пор не могу её слушать – сразу слёзы градом. Но это однозначно только счастливые слёзы, слёзы настоящего счастья».

Автором слов и музыки выступил Денис Клявер, чей хит «Когда ты станешь большим» стал настоящим гимном для многих родителей и их детей, в клипе которого Слава с детьми так же приняла участие.

«Спасибо моему хорошему, талантливому другу, Денису Кляверу, за такую душевную и особенную песню для всей нашей семьи. Я знала, что только ты мог написать такие искренние, наполненные заботой и любовью, нужные слова и музыку на них» - обращается певица Слава.

Поклонники привыкли видеть певицу в образе сильной, красивой, уверенной в себе, сексуальной женщины, однако в видеоряде, который сопровождает премьеру песни, узнают её совсем с другой стороны: Слава будет перелистывать семейные фотоархивы и вспоминать, какой крохой когда-то была её старшая дочь, а потом и сама Александра появится в кадре с аккуратным животиком.

Артистка в скором времени приступит и к съёмкам клипа на песню «Дочка-Мама». А сейчас зрителям предстоит возможность, рассмотреть семейный альбом Славы и вместе с ней разделить радостную новость их семьи.