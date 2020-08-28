Максим Фадеев и Юлианна Караулова спели «Тем, кто рядом»

«Мой дуэт с Юлианной Карауловой! Я рад, до неба и обратно!» – прокомментировал совместную работу Максим Фадеев.

Юлиана Караулова восторженно сообщила, как много значит для нее Фадеев.

«Если бы мне 15 лет назад, когда я робко переминалась с ноги на ногу на кастинге «Фабрики звезд», сказали, что Артист, под крыло которого я мечтала попасть, запишет со мной дуэт, я бы, конечно, ни за что не поверила. Для меня «Тем, кто рядом» - это глобальнейшее событие и большая честь! Макс, спасибо тебе за твою невероятную энергию и мощь! Говорила тебе лично и напишу тут. Ты целая вселенная! В этом треке столько эмоций и чувств. В этом треке такая история! Он настолько актуален сегодня, что каждое слово резонирует в сердце! Надеюсь, вы это тоже чувствуете, и наша музыка сделает ваш мир немножко лучше!»



Максим Фадеев и Юлианна Караулова

Отметим, что трек вышел на лейбле Юлианны Карауловой, а не у Фадеева, как обычно было заведено у продюсера.