Кристина Агилера выпустит концертный фильм

Над фильмом работают Fathom Entertainment, Vertigo Live Productions и Roc Nation. Режиссером проекта станет обладатель «Эмми» Сэм Ренч, известный по документальному фильму «Taylor Swift: The Eras Tour». В кинопрокат проект выйдет 14 декабря.
Картину сняли перед небольшой аудиторией из 250 гостей. Агилера выступила на террасе зимнего сада над Музеем на набережной Бранли. Артистка исполнила как праздничную классику, так и свои ключевые хиты на фоне Эйфелевой башни.
Съемки выступлений певицы в фильме будут перемежаться с кадрами французской столицы, описанные как «сказочные парижские виньетки», а также размышлениями Агилеры о любви, материнстве, переосмыслении себя и своего творчества.
В ленту войдут также сцены, снятые в кабаре «Crazy Horse» — легендарном месте в Париже, работающем с 1951 года. Там Агилера исполнила часть песен.