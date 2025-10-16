Кристина Агилера выпустит концертный фильм

Над фильмом работают Fathom Entertainment, Vertigo Live Productions и Roc Nation. Режиссером проекта станет обладатель «Эмми» Сэм Ренч, известный по документальному фильму «Taylor Swift: The Eras Tour». В кинопрокат проект выйдет 14 декабря.



Christina Aguilera

Картину сняли перед небольшой аудиторией из 250 гостей. Агилера выступила на террасе зимнего сада над Музеем на набережной Бранли. Артистка исполнила как праздничную классику, так и свои ключевые хиты на фоне Эйфелевой башни.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Съемки выступлений певицы в фильме будут перемежаться с кадрами французской столицы, описанные как «сказочные парижские виньетки», а также размышлениями Агилеры о любви, материнстве, переосмыслении себя и своего творчества.

В ленту войдут также сцены, снятые в кабаре «Crazy Horse» — легендарном месте в Париже, работающем с 1951 года. Там Агилера исполнила часть песен.