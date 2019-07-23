Кристина Агилера упала с лестницы в Санкт-Петербурге

Танцоры артистки сразу же подхватили певицу, помогли ей встать, и шоу продолжилось без каких-либо заминок. Было заметно, что после досадного недоразумения 38-летняя Кристина старалась двигаться осторожнее.

Певица представила публике шоу The X Tour, исполнив как известные композиции, так и новые песни. За полтора часа шоу поп-звезда исполнила 23 композиции, среди них знаменитые: Fighter, Lady Marmelade, Genie in a Bottle. Концерт был разбит на шесть актов, которые символизировали определенные этапы в творчестве американской артистки. За время пребывания на сцене Агилера успела сменить десяток костюмов, убегая за кулисы после каждых двух песен.



Christina Aguilera

Никаких изменений в конфигурации сцены на выступлении поп-певицы Кристины Агилеры сегодня в Москве на "ВТБ Арене" не планируется, такого запроса от артистки после падения на шоу в Петербурге не поступало, сообщили РИА Новости в концертном агентстве SAV Entertainment.

"Декорации останутся прежними. Запрос на какие-либо изменения от артистки пока не поступал", - рассказали организаторы.



Christina Aguilera

Кристина Агилера приехала в Санкт-Петербург накануне и днем успела не только провести репетицию, но и прогуляться по центру города. В социальных сетях она опубликовала снимки Казанского собора, Спаса на Крови, канала Грибоедова и других достопримечательностей Северной столицы.

«Я счастлива оказаться в вашем прекрасном городе и рада сегодня вместе с вами вспомнить песни из моих предыдущих альбомов. Я всегда знала, что сцена — мой дом», — сказала Агилера.