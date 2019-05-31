Christina Aguilera ушла из «Голоса» и выложила провокационные фото

В своем инстаграме Кристина выложила провокационные фото из журнала Galore, представ в провокационных образах, напоминающих о старом Голливуде. Боа, длинные перчатки, уложенные локоны...



Christina Aguilera

А изюминкой многих фото стала обнажённая грудь Кристины, которую она прикрывала колпачками из разных материалов. К снимках поп-дива оставила шутливую подпись:

"Мама готова играть!"



Christina Aguilera

Публикация приурочена к новому шоу Кристины Агилеры The Xperience в Лас-Вегасе, которое стартует сегодня, 31 мая, в театре Zappos в Planet Hollywood Resort&Casino в городе Син.



Christina Aguilera

Я становлюсь влажной, выходя из этого стерильного телевизионного режима, частью которого я была. Я была такой несчастной там, и я с нетерпением жду возвращения к своим корням, к тому, что я делаю лучше всего. Это мое мастерство: делать то, что я люблю делать, создавать и иметь цель и смысл. Последний раз, когда я была в туре и постоянно выступала, - это было буквально десять лет назад. Моему сыну сейчас 11 лет, и я не рисковала ехать в туры, потому что боялась этого. ... Вернуться в Вегас? Да, я взволнована, потому что история действительно важна для меня. «Освобождение» в целом и чувство свободы. Я избавляюсь от своего рода кожи, потому что находясь внутри того, что я чувствовала, был ящик, в котором меня можно было увидеть только в одном измерении - через призму телевизора, который очень хорошо управляется и контролируется телесетью. Они показывали меня так, как хотели, чтобы я выглядела. В этом нет настоящей художественной свободы.



Christina Aguilera

О своей новой программе Кристина Агилера сказала так:

На этот раз мы экспериментируем с некоторыми треками даже из Bionic, которые мы никогда не могли по-настоящему показать в то время, потому что мне никогда не удавалось гастролировать с этим альбомом. Мы делаем интересные вещи со светящимися и светящимися лампами, множеством серебристых тонов и угловатых форм - это будет настоящее зрелище. Я придумываю эти супер-интересные моменты, когда каждая песня отражает монохроматическую стилизованную цветовую схему, где я, танцоры и видео…

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