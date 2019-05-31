Christina Aguilera ушла из «Голоса» и выложила провокационные фото

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Покинув шоу «Голос», в котором Кристина Агилера судила целых шесть лет, певица занялась обновлением своего имиджа в преддверии нового тура, стартующего сегодня (смотреть фото).

В своем инстаграме Кристина выложила провокационные фото из журнала Galore, представ в провокационных образах, напоминающих о старом Голливуде. Боа, длинные перчатки, уложенные локоны...

Christina Aguilera
Christina Aguilera

А изюминкой многих фото стала обнажённая грудь Кристины, которую она прикрывала колпачками из разных материалов. К снимках поп-дива оставила шутливую подпись:

"Мама готова играть!"

Christina Aguilera
Christina Aguilera

Публикация приурочена к новому шоу Кристины Агилеры The Xperience в Лас-Вегасе, которое стартует сегодня, 31 мая, в театре Zappos в Planet Hollywood Resort&Casino в городе Син.

Christina Aguilera
Christina Aguilera

Я становлюсь влажной, выходя из этого стерильного телевизионного режима, частью которого я была. Я была такой несчастной там, и я с нетерпением жду возвращения к своим корням, к тому, что я делаю лучше всего. Это мое мастерство: делать то, что я люблю делать, создавать и иметь цель и смысл. Последний раз, когда я была в туре и постоянно выступала, - это было буквально десять лет назад. Моему сыну сейчас 11 лет, и я не рисковала ехать в туры, потому что боялась этого. ... Вернуться в Вегас? Да, я взволнована, потому что история действительно важна для меня. «Освобождение» в целом и чувство свободы. Я избавляюсь от своего рода кожи, потому что находясь внутри того, что я чувствовала, был ящик, в котором меня можно было увидеть только в одном измерении - через призму телевизора, который очень хорошо управляется и контролируется телесетью. Они показывали меня так, как хотели, чтобы я выглядела. В этом нет настоящей художественной свободы.

Christina Aguilera
Christina Aguilera

О своей новой программе Кристина Агилера сказала так:

На этот раз мы экспериментируем с некоторыми треками даже из Bionic, которые мы никогда не могли по-настоящему показать в то время, потому что мне никогда не удавалось гастролировать с этим альбомом. Мы делаем интересные вещи со светящимися и светящимися лампами, множеством серебристых тонов и угловатых форм - это будет настоящее зрелище. Я придумываю эти супер-интересные моменты, когда каждая песня отражает монохроматическую стилизованную цветовую схему, где я, танцоры и видео…

Смотреть фото Кристины Агилеры

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

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