Кристина Агилера отпраздновала 25-летие дебюта особенным EP

Релиз приурочен к 25-летию ее дебютного альбома «Christina Aguilera» (1999). В него вошли шесть лайв-треков – с участием Сабрины Карпентер и Machine Gun Kelly.

Сабрина Карпентер подпела Агилере в «What a Girl Wants», а Machine Gun Kelly сыграл на гитаре в «Genie in a Bottle». В треклист также попали хиты «Come on Over», «I Turn to You» и «Reflection» из мультфильма «Мулан» (1998). Из альбомных песен Агилера выбрала балладу «Obvious». Многие похвалили голос артистки, который и четверть века спустя звучит так же ярко, как в 1999-м.

Christina Aguilera

Кристина Агилера также поделилась видео из студии, где она общается с Сабриной Карпентер и Machine Gun Kelly. Карпентер призналась, что она «одержима» Агилерой и в шутку назвала ее своей мамой.