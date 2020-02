17 - 23 января 2020

Niletto - Любимка② Zivert - Credo③ Tones And I - Dance Monkey④ Rasa - Пчеловод⑤ The Black Eyed Peas feat. J Balvin - Ritmo⑥ Filv & Edmofo feat. Emma Peters - Clandestina⑦ Ofenbach - Insane⑧ Полина Гагарина - Смотри⑨ Дима Билан - Полуночное такси⑩ Anthony Keyrouz - Love Yourself

