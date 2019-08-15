Christina Aguilera перевыпускает свой дебютный альбом

Как сообщает Billboard, в продажу поступят три вариации юбилейного издания Christina Aguilera. 23 августа 2019 года увидит свет цифровая версия оригинальной пластинки в комплекте с редкими записями хитов и ремиксами. Юбилейный альбом также можно будет приобрести на CD с автографом певицы, на кассете и виниле.

Свой дебютный именной альбом Кристина Агилера выпустила 24 августа 1999 года в возрасте 18 лет под названием Christina Aguilera. Пластинка восемь раз становилась платиновой, за нее артистку получила свою первую премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист» и две номинации. Альбом разошелся тиражом более 20 млн копий по всему миру.



Christina Aguilera