Maruv выступит на разогреве у Кристины Агилеры

Как сообщается в фейсбуке организаторов российских гастролей Агилеры SAV Entertainment, она сама выбрала артистку для открытия своего концерта.



Maruv

— Это Maruv, номинантка на конкурс «Евровидение» и одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки, — говорится в посте. — Ее альбом «Blackwater», выпущенный в сентябре 2018 года, стал в России трижды платиновым, а хиты «Drunk Groove» и «Focus On Me», принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, Польши, Мексики и Франции.



Christina Aguilera

В программу выступления Агилеры войдут как ставшие классикой поп-хиты «Genie in a Bottle», «Fighter» и «Ain't No Other Man», так и лучшие треки с альбома «Liberation», релиз которого состоялся в июне 2018 года. Агилера уже выступала в Москве в 2016 году — тогда она исполнила небольшой сет в рамках вручении Российской национальной музыкальной премии.