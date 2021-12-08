Maruv: Филипп Киркоров не сопротивлялся!

На днях она презентовала свой новый альбом «No name» на «Авторадио» и принимала поздравления от ведущих шоу «Мурзилки Live» за награду на телефестивале «Песня года». На нем дуэт Филипп Киркоров и Maruv получил премию «Самый провокационный проект года».

Maruv откровенно поделилась, что ее связывает с королем поп-музыки и как родился дуэт с Филиппом Бедросовичем.



Maruv

«Он мне импонирует как человек. Он такой интересный, харизматичный, у него всегда есть чему учиться, - считает Maruv. - Уже столько лет он остаётся на пике, на хайпе, все о нем говорят, его знают, его либо любят или ненавидят. Это прекрасно, потому что артист и его творчество не должно оставлять равнодушным. Либо горячо влюбляться в его творчество, либо яро ненавидеть».

Анна призналась, что ей было интересно с ним поработать, он всегда открыт к предложениям, именно поэтому у него получается оставаться на волне, быть до сих пор актуальным. Но в данном случае идея спеть дуэтом исходила от Киркорова.

«Я сейчас не помню причины, по которой я ему написала, что-то я хотела у него спросить, узнать. В ответ он мне написал: «А не хочешь ли ты со мной сделать совместный трек?». Мы уже до этого списывались, он мне даже дарил очки – первые мои такие крутые очки, до сих пор они у меня самые дорогие», - вспомнила Maruv.

Артисты получили награду за песню и провокационный клип Komilfo. В нем по сюжету Киркоров играет роль самого себя, которого сексуальная медсестра определила в психиатрическую лечебницу. И сам факт, что Филипп Бедросович согласился на столь неординарную коллаборацию и даже был не против попасть в психушку, его действительно характеризует как очень смелого экспериментатора.

«Он очень открыт к предложениям. Не сопротивлялся. Он лишь сказал: «Ой, это же интересно, классный опыт, давайте попробуем»», - поделилась подробностями Анна Корсун.



Maruv

Также Maruv объяснила, почему в клипе так явно и неприкрыто используется продакт-плейсмент средства от запора и водки. И даже поблагодарила бренды за поддержку.

«Я не буду кривить душой. Это то, что оплатило клип, дало возможность сделать все так красиво и так масштабно, - честно призналась певица. – Пандемия сейчас и весь прошлый год очень сильно ударила по нашей сфере, снимать клипы стало крайне невыгодно. А слушателей хочется порадовать. Они хотят посмотреть какую-то красивую картинку, экшн, но никогда не задумываются, сколько за этим стоит труда, в первую очередь, а, во-вторую, – финансов. Это все дико дорогое удовольствие. Часто один хороший клип получается по стоимости квартиры. Как правило, монетизация просмотров его стоимость не отбивает. Поэтому приходится задействовать и продакт-плейсмент, спасибо что он есть!»

Но главным поводом для встречи все же стал живой концерт певицы в эфире «Авторадио». Радиослушатели и все, кто смотрел прямую видеотрансляцию из студии, смогли услышать в живом исполнении большинство композиций из нового альбома «No name», среди которых «Не забуду». «Destination», «Rich Bitch», «Мара», «By your side». А 8 марта 2022 года этот альбом будет презентован в Adrenaline Stadium, где, по словам Maruv, зрителей ждет потрясающее шоу.