Maruv выпустила новый альбом «No Name»

Украинская певица Maruv выпустила еще одну украиноязычную балладу «Ne zabudu» (слушать песню).

«Я написала эту песню 5 лет назад, когда умер мой дедушка. К сожалению, он так и не увидел моих успехов. За это время я немного переосмыслила такое событие, как смерть близкого человека. И знаю, что все наши близкие всегда с нами, и все видят. Только сейчас я осмелилась выложить эту песню. Сегодня посвящаю эту песню всему моему роду», - говорит Марув.







Песня войдет в новый альбом “No Name”.



Maruv



«Maruv выпустила еще один проходной трек, и это уже начинает немного пугать. Слишком...