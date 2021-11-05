Maruv выпустила новый альбом «No Name»

Всего в альбом вошло 12 треков, большинство из них вышло ранее синглами. В том числе дуэты с Boosin и The Hatters.
«Этот альбом будет миксом из треков, которые написаны прямо с пылу с жару, и треков, которые у меня лежат достаточно давно. Несмотря на то, что некоторые треки были созданы в далеком прошлом, это очень классные треки, я просто их не осмеливалась выпускать.
Также в этом альбоме будет много музыкальных экспериментов, в том числе и в хип-хопе. Я пробую себя в формате рэперессы (не знаю, как это назвать). В общем, пробую читать рэп в этом альбоме. Там будут и небольшие вставки, и достаточно крупные. Я попробовала себя в этом жанре и мне как-то понравилось. Возможно, это веяние новых трендов, и в связи с тем, что хип-хоп в топах, я наслушалась этой музыки, и у меня родилось что-то похожее».
«Альбом получился почти целиком англоязычным, хотя Марув не слишком-то вкладывается в продвижение на Западе. Собран по принципу — у меня что было, то и положила. Откровенный неликвид, к тому же далекий от стандартов актуальной поп-музыки. Приятно выделяется трек Fingers up разве что. Следуя аналогии с курсом акций, такие альбомы выпускают либо перед выходом альбома из бэнгеров, либо перед погружением в сбитые летчики», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
Комменты