Maruv выпустила песню на русском языке

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Украинская певица Maruv представила новую песню "Между нами" на русском языке (смотреть клип).

"Maruv представляет свою первую за долгое время песню на русском языке под названием "Между нами". Она смело экспериментирует не только с жанром и языком исполнения, но и с вокалом, демонстрируя способность познавать новые территории в рамках своего творчества. "Между нами" ознаменовывает новый этап в карьере певицы", - сообщает Warner Music Russia.

Также вышел клип на эту песню в привычной для Maruv стилистике доминатрикс, на этот раз в восточном колорите гейш.

Maruv приобрела всемирную популярность благодаря англоязычным хитам Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song. Ее дебютный альбом Black water стал в России трижды платиновым.

Maruv
Maruv

В этом году Maruv претендовала на участие в "Евровидении", она победила в финале национального украинского отбора. Однако она отказалась от участия после того, как ей предложили подписать контракт, запрещающий гастролировать в России. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять Украину на конкурсе.

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